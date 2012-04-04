Янукович поговорил с директором Freedom House о выборах и уголовном кодексе

{1-} В среду в Киеве состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с исполнительным директором неправительственной организации Freedom House Дэвидом Креймером.

После окончания 1,5 часовой встречи Креймер отказался от общения с журналистами и покинул здание администрации президента Украины, где проходила встреча.

Во время разговора "стороны провели плодотворную дискуссию по широкому кругу вопросов, которые касаются политических процессов современной Украины", сообщила пресс-служба главы государства.

Во время разговора президент обратил особое внимание на реформирование системы уголовной юстиции. Янукович, в частности, отметил, что первое чтение в парламенте уже прошел проект нового Уголовного процессуального кодекса.

Кроме этого, глава государства и исполнительный директор Freedom House также затронули вопрос предстоящих осенью этого года выборов в Верховную Раду Украины.

Президент подчеркнул, что парламентские выборы пройдут честно и прозрачно.

Янукович и Креймер, кроме того, обсудили ряд вопросов украинской и международной проблематики.

Напомним, с украинской стороны на встрече также присутствовали советник Президента Анна Герман, советник Президента Елена Лукаш и пресс-секретарь Президента Дария Чепак.

Ранее Главред писал, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.

фото: president.gov.ua

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