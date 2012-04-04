После Януковича Freedom House приехали к Тимошенко

{1-}Представители неправительственной организации Freedom House заехали на территорию Качановской исправительной колонии, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко.

Делегация приехала на микроавтобусе "Hundai"и не стала останавливаться для общения с прессой.

Как сообщил по телефону вр.и.о. начальника управления Госпенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш, место, где может пройти встреча Тимошенко с делегацией Freedom House будет определено после прибытия делегации.

В то же время, под стенами колонии продолжается митинг сторонников Тимошенко.

Напомним, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с исполнительным директором неправительственной организации Freedom House Дэвидом Креймером.

Ранее Главред писал, что дочь экс-премьера Евгения Тимошенко на брифинге возле Качановской колонии заявила о том, что Юлия Тимошенко просит пустить к ней представителей международной неправительственной организации Freedom House, которые обратились 3 апреля к украинским властям с просьбой разрешить посетить лидера оппозиции.

«Поэтому моя мама написала заявление, в котором она просит, чтобы разрешили посетить ее представителям Freedom House», - сказала Тимошенко.

Также сообщалось, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.

фото: president.gov.ua

Новости по теме:

Янукович поговорил с директором Freedom House о выборах и уголовном кодексе

Тимошенко потребовала пустить к ней Freedom House

Представители Freedom House проведали Луценко в СИЗО



Журналистов пустили в Лукьяновское СИЗО

