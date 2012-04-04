Луценко решили обследовать в больнице скорой помощи

{1-} В среду в Киевское СИЗО прибыла комиссия врачей для проведения медицинского осмотра экс-главы МВД Юрия Луценко и определения возможности проведения контрольного обследования состояния его здоровья за пределами пенитенциарного учреждения.

"Общее состояние здоровья заключенного определено, как удовлетворительное. Вместе с тем, по просьбе Луценко, Минздравом было принято решение провести медицинское дообследование состояния его здоровья на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

Ранее Главред писал, что и.о начальника медико-санитарной части Киевского СИЗО Валентина Смачно сообщила о том, что Луценко в СИЗО лечат таблетками и по желанию ему вводят инъекции. "Он постоянно находится под наблюдением врачей", - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что Луценко без промедлений получает необходимые препараты. "Лекарство поступают от родственников и в этот же день передаются (Луценко)", - сказала Смачко.

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