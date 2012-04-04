Эксперт назвал главные угрозы парламентским выборам в Украине

{1-} Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко назвал опасности, которые угрожают избирательному процессу на выборах в Верховную Раду.

Черненко отметил, что на сегодняшний день «округа нарежутся за закрытыми дверями и это, бесспорно, вызывает большую обеспокоенность как у будущих участников избирательного процесса, так и у экспертов».

Он напомнил, что в соответствии с законодательством, до 10 апреля Центральная избирательная комиссия должна определить количество округов в каждой области, а до 30 апреля - определить непосредственно границы этих округов. Черненко отметил, что «есть неофициальная информация», что округа будут «нарезаться» под конкретных кандидатов, передает УНИАН.

Черненко отметил, что есть угроза того, что в западных и центральных регионах Украины может быть уменьшено от 5 до 7 округов, в то же время будет увеличено количество округов в восточных и южных областях.

Председатель правления КИУ отметил, что еще одной «опасностью и миной под эти выборы является представление в КСУ относительно двойного баллотирования кандидатов (речь идет о возможности кандидата одновременно баллотироваться и по партийному списку, и в мажоритарном округе – ред.)».

Он подчеркнул, что если решение КСУ относительно двойного баллотирования будет «в разгар кампании, то как тогда действовать дальше, этого никто не знает».

Ранее Главред также сообщал, что Александр Черненко заявил о том, что выборы в мажоритарних округах вряд ли будут честными.

«Мажоритарные выборы всегда были проблемными - достаточно вспомнить опыт 1998, 2002 годов», - напомнил он.

По его словам, в округах, как правило, баллотируются два-три «тяжеловеса», которые вкладывают в кампанию огромные суммы, и для них главное выиграть любой ценой, без оглядки на оценки международного сообщества.

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