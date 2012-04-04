Хорошковский: нельзя менять закон под одну Тимошенко

{1-} Первый вице-премьер Валерий Хорошковский считает, что в деле экс-премьера Юлии Тимошенко ЕС и Украина должны искать компромисс, иначе они никогда не услышат друг друга. Однако нельзя декриминализировать статьи закона под одного человека.

Об этом Хорошковский заявил в интервью украинской редакции Би-би-си.

«Мы не можем декриминализировать статьи под одного человека, - подчеркнул первый вице-премьер. - Потому что, хочу сказать о своем собственном опыте, когда я работал именно в этой сфере, - именно статьи, по которым осуждена Тимошенко, позволяли нам решать вопросы с крупнейшими коррупционерами, которые, в том числе, были и в действующей власти».

«У нас было очень много громких дел уже с чиновниками действующей власти. И собственно, если мы декриминализируем статью, это будет означать, что чиновник, который, например, выписал три или 10-15 актов на одну и ту же землю, не будет нести никакой ответственности. Хотим мы этого или не хотим», - выразил свое опасение Хорошковский.

Ранее «Главред» сообщал, что Хорошковский заявил: что освобождение Тимошенко не решит вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз. «Есть большой ряд экономических и технических вопросов, которые нужно решить Украине... Суды в кошмарном состоянии», – уточнил первый вице-премьер.

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