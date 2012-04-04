Сын Щербаня передал в ГПУ документы против Тимошенко

{1-} Депутат Донецкого областного совета от фракции Партии регионов Руслан Щербань передал Генеральной прокуратуре документы о возможной причастности бывшего руководителя компании "Единые энергетические системы Украины" Юлии Тимошенкои бывшего премьер-министра Павла Лазаренко к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня.

Об этом Руслан Щербань сказал на пресс-конференции, передаёт Сегодня.

"Я дал показания в Генеральной прокуратуре. Я отдал все имеющиеся факты следствию, чтобы они разобрались", - сказал он.

При этом депутат не сказал, какие именно документы он передал, пообещав обнародовать их позже.

"Всему свое время. Я думаю, что это не последняя пресс-конференция", - сказал он.

Депутат сообщил, что с момента убийства отца, с 1996 года, беспрерывно искал подозреваемых.

"Я не молчал, занимался поиском и обращался в правоохранительные органы неоднократно. И в этот раз снова решил обратиться в Генеральную прокуратуру", - отметил сын Щербаня.

По его мнению, сейчас в деле появились новые обстоятельства, в связи с чем необходимо допросить Лазаренко и Тимошенко.

При этом депутат отметил, что не преследует никаких политических целей и никаких специальных заданий и предложений от ПР не получал.

Он объяснил, что ранее не называл конкретно Тимошенко как возможное причастное лицо к убийству своего отца, поскольку она занимала должность премьер-министра и могла осуществлять давление на него лично и на его семью, а также бизнес.

Ранее Главред писал, что депутат Донецкого областного совета Руслан Щербань написал письмо в адрес Посла Соединенных Штатов Америки Джона Френсиса Теффта в котором заявляет, что может доказать причастность экс-премьер-министров Украины Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца, народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

«Обратиться к Вам меня заставили последние события и заявления европейских и американских политиков относительно попыток защитить от уголовной ответственности Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко, которые являются заказчиками убийства моего отца, члена украинского парламента Евгения Щербаня», – говорится в письме.

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