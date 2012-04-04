ФБР отрицает секс-скандал с американским чиновником

Замдиректора ФБР по контрразведке Фрэнк Фильюцци не упоминал имя Анны Чапман, когда говорил о попытке русской разведчицы соблазнить американского чиновника, сообщает американский телеканал Эй-Би-Си.

По словам пресс-секретаря ФБР, Фильюцци основывал свои заявления исключительно на материалах заявления о возбуждении уголовного дела, поданного в 2010 году, и не упоминал имя Чапман в документальном фильме, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В том заявлении не было никакого обвинения или предположения, что Анна Чапман или кто-то еще из обвиненных в шпионаже пытались соблазнить чиновника из администрации президента», - заявил Брессон.

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Напомним, что британские газеты сообщали: в документальном сериале телерадиокорпорации Би-би-си Фильюцци заявил, что сотрудница российской разведки А.Чапман подобралась очень близко к окружению президента США Барака Обамы и начала «беспокоить» сотрудников ФБР.

Как писали газеты, опасения того, что Чапман была близка к тому, чтобы соблазнить одного из членов администрации Обамы, заставили агентов накрыть шпионскую сеть из 10 человек, в которую она входила.

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Фотосессия Анны Чапман для журнала Maxim

«Мы были все более обеспокоены. Они подбирались все ближе к одному из членов администрации президента, так что мы решили, что так больше продолжаться не может», - говорил Ф.Фильюцци в документальном фильме о шпионах.

В свою очередь, Эй-Би-Си ссылается на представителей министерства юстиции США и заявляет, что Ф.Фильюцци в интервью говорил о другой шпионке, также арестованной в 2010 году, - Синтии Мерфи. Телеканал отмечает, что в то время С.Мерфи была «личным другом» госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Чапман и еще девять граждан России были арестованы в США по подозрению в шпионаже в июне 2010 года. После этого их обменяли на американских шпионов, арестованных в России.

фото: valse-boston.livejournal.com

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