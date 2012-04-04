Сын Щербаня писал заявление под диктовку власти - Турчинов

{1-} Зампредседателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов считает, что заявления о причастности Юлии Тимошенко к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня являются продолжением репрессий против нее. А сын Щербаня Руслан, по его мнению, писал заявление под диктовку власти.

«Этот грязный пиар, который сегодня власть распространяет уже и в Европе, имеет целью только одно — в канун выборов шокировать европейское сообщество этими обвинениями и отвернуть Европу от поддержки лидера оппозиции», - цитирует Турчинова УНИАН.

Сын Щербаня передал в ГПУ документы против Тимошенко

По словам бютовца, его удивляет тот цинизм, с которым власть выдвигает в адрес Тимошенко такие обвинения и пытается таким образом себя защитить.

«Меня шокирует и удивляет, что сын Евгения Щербаня под давлением или с материальной заинтересованностью, общаясь с властью, начал продавать память своего отца», - сказал он.

По словам Турчинова, заявления Руслана Щербаня противоречат всем показаниям, которые он давал в 2003 году во время судебных заседаний по делу об убийстве отца.

Сын донецкого бизнесмена обвинил Тимошенко в убийстве отца

«Именно тогда Руслан Щербань давал показания, что советник премьер-министра, которым был его отец, имел нормальные отношения с Лазаренко. Во время дачи этих показаний он ни разу не вспомнил хоть как-то Юлию Тимошенко и никаких обвинений не выдвигал. Он также говорил, что его отец не занимался бизнесом, когда был народным депутатом», - добавил Турчинов.

Он убежден, что заявление Щербаня-младшего о причастности Тимошенко к убийству Щербаня-старшего «было написано под диктовку представителей власти».

По словам бютовца, Щербань-младший не мог быть свидетелем событий и не мог знать некоторые вещи, о которых он в настоящее время говорит, поскольку в то время был очень юным.

Ранее «Главред» сообщал, что Руслан Щербань передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности Тимошенко и бывшего премьер-министра Павла Лазаренко к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня.

фото: byut.com.ua

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