Турчинову угрожает уголовное дело

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Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа, в котором они просят привлечь первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов путем выделения им квартир в бытность главой СБУ.

Об этом заявили в Генпрокуратуре, сообщает Интерфакс-Украина.

«Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов.

Как утверждают заявители, что Турчинов, находясь на посту главы СБУ незаконно, в своих интересах, как и Луценко (экс-глава МВД Юрий Луценко – ред.), выделял квартиры угодным ему журналистам», - сказал на брифинге в среду в Киеве начальник главного управления Генпрокуратуры Украины по расследованию особо важных дел Андрей Курысь.

Напомним, в январе текущего года Александр Турчинов сообщал, что на него заведены уголовные дела.

«Есть у меня такая информация. Пребывая в руководстве оппозиционной партии, приходится постоянно проходить эту школу. Они буквально под микроскопом изучили всю мою работу в правительстве – ничего не нашли, поэтому реанимировали старые дела по обвинениям, вменявшимся мне еще в 2003 году: захват следственных изоляторов, Администрации Президента, телецентра, организация массовых беспорядков и т.д.», - заявил Александр Турчинов.

Вместе с тем он не конкретизировал, сколько именно дел против него ведется, и добавил: «Надо будет – из одного дела пять сделают, немного поднатужатся – десять. Смотря, какая задача стоит».

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