Представители Freedom House зашли к Тимошенко - источник

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Члены американской неправительственной правозащитной организации Freedom House начали встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Качановской исправительной колонии Харькова.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Качановской колонии.
«Они сейчас зашли к Тимошенко» - сказал собеседник.
По его словам, перед этим представители Freedom House осмотрели охраняемую зону. Сколько продлится встреча, источник не смог сказать.
Как сообщалось, Юлия Тимошенко накануне обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением о встрече с представителями организации Freedom House. Пенитенциарной службой такое разрешение было дано.
Напомним, 3 апреля в Лукьяновском СИЗО представители организации Freedom house посетили экс-главу МВД Юрия Луценко
Фото: nso.org.ua
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