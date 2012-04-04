Представители Freedom House зашли к Тимошенко - источник

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Члены американской неправительственной правозащитной организации Freedom House начали встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Качановской исправительной колонии Харькова.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Качановской колонии.

«Они сейчас зашли к Тимошенко» - сказал собеседник.

По его словам, перед этим представители Freedom House осмотрели охраняемую зону. Сколько продлится встреча, источник не смог сказать.

Как сообщалось, Юлия Тимошенко накануне обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением о встрече с представителями организации Freedom House. Пенитенциарной службой такое разрешение было дано.

Напомним, 3 апреля в Лукьяновском СИЗО представители организации Freedom house посетили экс-главу МВД Юрия Луценко

Фото: nso.org.ua

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