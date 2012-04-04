Сын Щербаня во время суда над убийцами отца не упоминал Тимошенко

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Сын погибшего депутата Евгения Щербаня Руслан во время суда над киллерами не упоминал Юлию Тимошенко среди причастных к убийству отца.

Об этом говорится в приговоре «банде Кушнира» Луганского апелляционного суда от 2003 года, который есть в распоряжении Украинской правды.

В приговоре, в частности, приводятся слова Руслана Щербаня во время допроса в суде. Он утверждает, что он не знал о бизнесе-деятельности отца после 1994 года и о природе его разногласий с Лазаренко.

Как говорится в приговоре, мотив убийства считается политическим. «В 1994 году отец был избран народным депутатом Украины. Никакой деятельностью, кроме политической, он не занимался. У него были разногласия с премьер-министром Украины Лазаренко, и на 4 ноября 1996 года у них была назначена встреча (на следующий день после убийства – ред.). Они должны были встретиться как два политика. Какого рода разногласия были между ними, ему не известно».

В приговоре также цитируется выступление отца погибшей жены Щербаня: «Месяца за два до смерти при встрече она говорила, что за ними охотятся, но не назвала фамилий».

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Напомним, 3 апреля Руслан Щербань заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству отца.

По его мнению, сейчас в деле появились новые обстоятельства, в связи с чем необходимо допросить Лазаренко и Тимошенко.

В своем письме послу США Руслан Щербань сказал, что его удивляет реакция Соединенных Штатов Америки в этой теме.

«Создается впечатление, что некоторые политики хотят защитить убийц от правосудия, иначе нельзя объяснить бесконечные ультиматумы украинской власти отпустить Юлию Тимошенко из тюрьмы», - сказал Щербань.

«Я много раз лично присутствовал во время бизнес-переговоров моего отца с Тимошенко и Лазаренко. Последние все время требовали от моего отца поступиться своими бизнес-интересами в интересах компании ЕЭСУ, неоднократно угрожая ему расправой», - подчеркивается в письме Щербаня послу.

Вместе с тем в суде Руслан Щербань говорил, что после 1994 года его отец не занимался бизнесом, а о причине разногласий с Лазаренко он не знал.

фото: segodnya.ua; pravda.com.ua

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