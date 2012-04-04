Представители Freedom House обеспокоены здоровьем Тимошенко

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Представители международной неправительственной организации Freedom House после встречи с Юлией Тимошенко заявляют, что обеспокоены состоянием ее здоровья.
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Об этом сообщил представитель организации Деймон Уилсон.
Сообщается также, что делегация пробыла в Качановской колонии около двух часов, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Дэймона Уилсона, Тимошенко обеспокоена тем, как ее будут лечить, а также будут ли честными осенние парламентские выборы.
В свою очередь, заместитель начальника Качановской колонии Игорь Колпащиков заявляет, что члены делегации имели возможность посмотреть все помещения учреждения, которые хотели.
Он также добавляет, что члены делегации побывали в камере, где находится Юлия Тимошенко и пообщались с ее соседкой.
Как сообщалось, Юлия Тимошенко накануне обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением о встрече с представителями организации Freedom House.
Напомним, 3 апреля в Лукьяновском СИЗО представители организации Freedom house посетили экс-главу МВД Юрия Луценко.
фото: tymoshenko.ua
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