Избитая в Николаеве девушка реагирует на боль, деньги Макар ей не перечислили

4 апреля 2012, 19:05

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Состояние Саши Поповой, которая уже более трех недель находится в коме после жестокого избиения и изнасилования, остается стабильно тяжелым, в сознание она не приходила. Об этом рассказала мама девушки Алла Николаевна.

По словам женщины, ее дочь реагирует на боль: она стонет и дергается

«Врачи не дают прогнозов, сказали набраться терпения и ждать», - сказала мама Александры.

Как ранее отмечали медики, у девушки, возможно, пострадал мозг, ей понадобится много времени на реабилитацию, пишет Сегодня.

Девушке делают бронхоскопию. А это очень болезненная процедура. Мама каждый день готовит кушать и приносит дочери, которую кормят через специальную трубку.

Жертву николаевского садиста поддерживают родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Кровь для спасения Александры сдают даже дети. 8 апреля Саше исполнится 19 лет. В этот день друзья девушки планируют устроить ей праздник с цветами и игрушками.
 

Как сообщалось, лекарствами девушка полностью обеспечена. Ее лечение взял на себя Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как рассказала мать Саши Алла Николаевна, вчера ее пустили к дочери на 5 минут, однако, как она ее не звала, у девочки не было никакой реакции. Александра только дергалась. По словам матери, таким образом, девушка реагирует на боль.

Также, по словам Аллы Николаевны, никаких денег на лечение Александры мать погибшей Оксаны Макар не перечисляла. Женщина заявила, что если это произойдет, то передаст все деньги Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», так как «в стране есть еще много детей, которых нужно спасать».

Напомним, Александру Попову избили в Николаеве в ночь на 10 марта. За действиями садиста наблюдали его жена и подруга, однако ничего не предприняли.

Девушку привезли в николаевскую больницу голой. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюстей, перелом грудины и ребер.

Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

фото: news.nikcity.com

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