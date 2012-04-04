Америка размещает свои войска в Австралии

4 апреля 2012, 19:20

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Американские морские пехотинцы прибыли в Австралию в соответствии с планом размещения в этой стране 2,5-тысячного контингента.

По данным СМИ, в район города Дарвин на севере страны прибыли 180 американских военнослужащих. Они будут размещены на базе австралийской армии Робертсон-Бэррекс (Robertson Barracks), которая находится на окраине Дарвина, пишет lenta.ru.

Войска будут размещены на основе ротации. Собственной постоянной базы на территории Австралии Вашингтон создавать не будет.

До 2,5 тысяч человек американский контингент в Австралии планируется довести к 2017 году.

Как сообщалось ранее, США рассматривают возможность запуска беспилотников с Кокосовых островов, принадлежащих Австралии. Как утверждали СМИ, Австралия также может расширить военно-морскую базу в Перте, чтобы ее могли использовать американские военные. Кроме того, австралийские власти, согласно этой информации, могут создать базу в Брисбене, где также будут находиться американские корабли.

Размещение американского контингента в Австралии происходит в рамках новой военной стратегии США, обнародованной Бараком Обамой 5 января 2012 года. Планируется сосредоточить ресурсы на Азиатско-тихоокеанском регионе и особенно Юго-Восточной Азии. США намерены расширять военное сотрудничество с Сингапуром и Филиппинами, а также укреплять связи с Таиландом, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией и Брунеем. Как отмечают эксперты, тем самым Вашингтон стремится сбалансировать влияние Китая.

фото: defense.gov

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