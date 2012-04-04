США заморозили разработку атомных беспилотников

Американские ученые временно заморозили разработку нового поколения беспилотных самолетов, работающих на атомной энергии.

В США опасаются, что мировое сообщество не примет идею использования столь опасной технологии в беспилотных самолетах, поскольку крушение ядерного беспилотника может превратиться в катастрофу регионального масштаба. Также существует опасность, что ядерные технологии, используемые в беспилотниках, могут попасть в руки к террористам, сообщает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian.

В случае начала использования военными подобных летательных аппаратов, новые технологии позволят решить три основных проблемы современных беспилотников: недостаточной продолжительности полета, ограничений электрической мощности и недостаточной пропускной способности коммуникаций, отмечается в сообщении.

Использование атомной энергии позволит, в частности, увеличить время полета беспилотных самолетов с нескольких дней до нескольких месяцев, утверждают ученые.

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