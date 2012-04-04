Генпрокуратура может возбудить новое дело против Тимошенко

Генпрокуратура Украины допускает возбуждение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по подозрению в причастности к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Андрей Курысь, пишут Украинские новости.

По его словам, прокуратура может возбудить уголовное дело, потому что, как известно, сроки давности привлечения к ответственности прерываются в случае совершения (обвиняемым) лицом преступления. Есть преступление, за которое даже лицо (Тимошенко) осуждено, поэтому, я думаю, тут не может возникать вопросов», - сказал Курысь.

В то же время он отметил, что следователи вернутся к этому вопросу лишь в том случае, если будет собрано достаточно доказательств для того, чтобы возбудить уголовное дело против Тимошенко.

Генпрокуратура проверяет информацию, изложенную в заявлении депутата Донецкого областного совета, сына покойного депутата Верховной рады Евгения Щербаня Руслана о возможной причастности к убийству его отца бывших премьер-министров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

Между тем, первый заместитель председателя "Батьківщины" Александр Турчинов считает, что Руслан Щербань дал Генпрокуратуре фальшивые показания.

Напомним, Руслан Щербань передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности Тимошенко и бывшего премьер-министра Павла Лазаренко к убийству Евгения Щербаня. Щербань вместе с женой был расстрелян в аэропорту Донецка в 1996 году.

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