Апелляционный суд оставил колядника-Зварыча за решеткой на 10 лет

{1-}

В Киеве Апелляционный суд завершил рассмотрение апелляции на приговор Оболонского райсуда Киева, который подал экс-судья Игорь Зварыч.

Решением суда апелляцию Зварыча не удовлетворили. Приговор Оболонского райсуда остался в силе.

Подавая апелляцию на приговор суда первой инстанции, Игорь Зварыч настаивал на том, что сотрудники СБУ прослушивали и «писали» его разговоры в кабинете незаконно. Поэтому видеозаписи, которые доказывали факты взяток, не могли рассматриваться в суде как доказательства, пишет Высокий замок.

В своей апелляции Зварыч также настаивал на полной расшифровке телефонных разговоров, которые он в октябре 2007 года вел с ныне покойным губернатором Львовщины Петром Олийныком. Во время этих разговоров, доказывал Зварич, губернатор признался, что показания против Зварича его заставили сделать следователи Генеральной прокуратуры и ... экс-президент Виктор Ющенко.

Напомним, 20 сентября 2011 Оболонский райсуд Киева приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы и конфискации всего имущества. Кроме того, он лишен права занимать любые должности в судах и выполнять организационно-исполнительные функции в государственных учреждениях сроком на 3 года.

Зварыч обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах. Теперь Зварычу осталось надеяться только на рассмотрение его кассации в Высшем специализированном суде. Сейчас Игорь Зварыч находится в Лукьяновском СИЗО.

Если он не подаст кассацию в Высший специализированный суд, его этапируют для отбывания наказания в колонию, где содержатся бывшие сотрудники силовых и правоохранительных структур.

фото: zik.com.ua

Новости по теме:

Судья Зварыч хотел послушать Ющенко, но суд ему отказал



Судье-коляднику Зварычу хотят скостить срок



Экс-судья Зварыч обвинил журналистов в предвзятости



Судье-«колядныку» Зварычу дали 10 лет (ФОТО)









