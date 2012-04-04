Стросс-Кан: Украина и ЕС обречены на совместное будущее

Экс- глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан верит, что Украина станет членом Европейского Союза.
По его словам, Украина и Евросоюз обречены на совместное будущее.
«У Украины нет другого будущего, чем членство в ЕС, так же, как нет другого будущего у Европейского Союза», - сказал он время публичной лекции на тему «Будущее мировой экономики» в Киеве, передает ТСН.
При этом экс-глава МВФ подчеркнул, что членство в ЕС - это не только экономические вопросы, но и многие политические, которые также должны быть решены.
«Переговоры должны продолжаться», - отметил Стросс-Кан.
Что касается роли Украины в европейской и мировой экономике, экс-глава МВФ отметил: «Я верю в то, что украинская экономика будет играть более важную роль в европейской экономике».
Напомним, Доминик Стросс-Кан в Киеве провел публичную лекцию на тему будущего мировой экономики.
На лекцию приглашены более 300 слушателей, среди которых студенты, победители стипендиальных программ Фонда Виктора Пинчука Zavtra.UA и WorldWideStudies, а также бизнесмены, политики и эксперты.
Видео: ТСН
Новости по теме:
Стросс-Кан выступит с лекцией в Киеве
Ассоциация Украина-ЕС: Европа ближе не стала
Украина и Евросоюз парафировали соглашение об ассоциации