Стросс-Кан: Украина и ЕС обречены на совместное будущее

Экс- глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан верит, что Украина станет членом Европейского Союза.

По его словам, Украина и Евросоюз обречены на совместное будущее.

«У Украины нет другого будущего, чем членство в ЕС, так же, как нет другого будущего у Европейского Союза», - сказал он время публичной лекции на тему «Будущее мировой экономики» в Киеве, передает ТСН.

При этом экс-глава МВФ подчеркнул, что членство в ЕС - это не только экономические вопросы, но и многие политические, которые также должны быть решены.

«Переговоры должны продолжаться», - отметил Стросс-Кан.

Что касается роли Украины в европейской и мировой экономике, экс-глава МВФ отметил: «Я верю в то, что украинская экономика будет играть более важную роль в европейской экономике».

Напомним, Доминик Стросс-Кан в Киеве провел публичную лекцию на тему будущего мировой экономики.

На лекцию приглашены более 300 слушателей, среди которых студенты, победители стипендиальных программ Фонда Виктора Пинчука Zavtra.UA и WorldWideStudies, а также бизнесмены, политики и эксперты.

Видео: ТСН

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