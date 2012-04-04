Обвиняемые по делу о терактах 11 сентября предстанут перед судом через месяц

В США предъявлены обвинения Халиду Шейху Мохаммеду, предполагаемому организатору терактов 11 сентября 2001 года, и четырем другим подозреваемым по этому делу, которое передается на рассмотрение военного трибунала.
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Их обвинили в терроризме, захвате самолета, организации заговора и других преступлениях, сообщает Би-Би-Си.
Суд над обвиняемыми состоится через месяц. Они предстанут перед военным трибуналом на базе Гуантанамо на Кубе.
Один из «ценных» узников Гуантанамо признал свою вину
В случае признания виновными, подозреваемых могут приговорить к смертной казни.
Ранее администрация Барака Обамы отказалась от планов судить Шейха Мохаммеда в американском суде под давлением со стороны политиков, считающих такой сценарий неприемлемым.
фото: liveleak.com
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