Обвиняемые по делу о терактах 11 сентября предстанут перед судом через месяц

В США предъявлены обвинения Халиду Шейху Мохаммеду, предполагаемому организатору терактов 11 сентября 2001 года, и четырем другим подозреваемым по этому делу, которое передается на рассмотрение военного трибунала.

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Их обвинили в терроризме, захвате самолета, организации заговора и других преступлениях, сообщает Би-Би-Си.

Суд над обвиняемыми состоится через месяц. Они предстанут перед военным трибуналом на базе Гуантанамо на Кубе.

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В случае признания виновными, подозреваемых могут приговорить к смертной казни.

Ранее администрация Барака Обамы отказалась от планов судить Шейха Мохаммеда в американском суде под давлением со стороны политиков, считающих такой сценарий неприемлемым.

фото: liveleak.com



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