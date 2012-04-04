Стросс-Кан утверждает, что его предки жили в Одессе

Экс-глава Международного валютного фонда Доминик Стросc-Кан утверждает, что его предки жили в Одессе.
Об этом он сообщил сегодня в Киеве на встрече со студентами, которая была организована Фондом Виктора Пинчука, передает УНИАН.
«Мои прадеды жили в Одессе», - сказал Стросс-Кан.
Он также отметил, что Украина была и остается частью Европы, ее истории.
Как сообщал УНИАН, бывший директор-распорядитель МВФ.Стросс-Кан прибыл в Украину, чтобы выступить с лекцией на тему предстоящих изменений в мировой экономике и их последствий для Европы и Украины.
Напомним, в ходе лекции Доминик Стросс-Кан заявил: «Украина станет членом Европейского Союза. У Украины нет другого будущего, чем членство в ЕС, так же, как нет другого будущего у Европейского Союза», - сказал он.
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