Украина до 2030 года сможет полностью отказаться от импорта газа - Грищенко

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Глава МИДа Украины Константин Грищенко заявил, что согласно расчетам группы компаний Shell, Украина до 2030 года может полностью отказаться от импорта газа.

Об этом он написал на своей странице в Twitter после встречи с представителями компании Shell в Нидерландах, пишет Интерфакс-Украина.

«По расчетам Shell, до 2030 года Украина сможет полностью отказаться от импорта газа».

Кроме того, по словам министра «этот энергогигант уже в этом году планирует начать экспериментальное бурение на месторождении нетрадиционного газа в Харьковской области».

Напомним, компания Shell намерена строить в Украине заводы по газификации угля

Об этом рассказал источник, который знаком с результатами переговоров Shell и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Переговоры прошли успешно. Дальше будут обсуждаться коммерческие вопросы», - подтвердил он.

Как сообщалось со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко, Украина совместно с Shell планирует построить три завода по газификации угля.

Также компания Shell намерена инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине около $600 млн.

фото: makebiofuel.co.uk

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