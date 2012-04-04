В аэропорту Сейшел разбился американский беспилотник

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На Сейшельских Островах разбился американский беспилотник (БПЛА) типа MQ-9 Reaper. Об этом сообщило в среду Управление гражданской авиации Сейшел.

«Беспилотник коснулся на большой скорости взлетно-посадочной полосы, не смог затормозить и оказался в океане», — говорится в сообщении, пишет ИТАР-ТАСС.

По данным местных властей, технические проблемы аппарата обнаружились сразу после взлета. Посольство США пока не комментирует ситуацию.

В декабре прошлого года в этом же аэропорту разбился такой же беспилотный летательный аппарат американских ВВС. США регулярно используют БПЛА для разведки и патрулирования территорий.

По официальным сообщениям, базирующиеся на Сейшелах беспилотники применяются для слежения за действиями пиратов в Индийском океане. По данным СМИ, они также выполняют разведывательные миссии над Сомали.

Напомним, 30 января, в Израиле во время испытательного полета близ авиабазы Тель-Ноф под Тель-Авивом разбился беспилотник Heron TP, также известный как Eitan. Самолет считался крупнейшим беспилотником в мире Как сообщалось, сразу после аварии Heron TP взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Представители ВВС страны говорят, что причиной падения беспилотника мог стать как человеческий фактор, так и технический сбой.

фото: vesti.ru

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