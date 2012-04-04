Студентку не стали судить за митинг возле Кабмина

{1-} Печерский райсуд Киева признал невиновной активистку общественного движения «Отпор» Екатерину Чепуру, обвиненную в организации несанкционированного митинга.

В действиях девушки не обнаружили состава преступления, пояснил ее адвокат Владимир Курмазенко, которого цитирует «Радио «Свобода».

Как известно, 24 января премьер Николай Азаров в клубе Кабинета Министров собрал представителей образовательного сектора для обсуждения министерского законопроекта «О высшем образовании», который ранее стал причиной ряда акций протеста.

Тогда в клуб Кабмина удалось пройти только Чепуре. Другие активисты, которых не пустили начали протестовать.

На суд пришли правозащитники и активисты общественных организаций.

В качестве свидетелей вызывали других участников протеста под Кабмином, которые заявили, что акции как таковой тогда не было.

Студенческие активисты, объяснили свидетели, должны были принимать участие в обсуждении законопроекта, инициированном Азаровым.

Однако по приходу в клуб Кабмина их не оказалось в списках приглашенных и после этого студенты начали требовать пропустить их на заседание.

В результате, на Чепур милиция составила административный протокол, обвинив ее в организации акции протеста.

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