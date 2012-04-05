США ослабят санкции в отношении Мьянмы

{1-} США заявили, что ослабят санкции, введенные в отношении Мьянмы. Как сообщила в среду госсекретарь США Хиллари Клинтон, будут отменены визовые санкции и ряд ограничений в области банковской деятельности. В результате этого представители правительства Мьянмы смогут посещать США.

Лидеры Евросоюза также заявили о намерении предпринять подобные шаги, сообщает Радио свобода.

Ранее в среду участники проходящего в Камбодже саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к отмене международных санкций против этой страны.

Облегчение санкций последовало за прошедшими в воскресенье в Мьянме дополнительными выборами, на которых оппозиционная партия, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, одержала убедительную победу.

Вместе с тем, большинство мест в парламенте продолжает оставаться у проправительственных партий, связанных с военными, которые управляли страной в течение двух последних десятилетий. Прошедшее голосование эксперты называют самым свободным в Мьянме за последние годы.

Фото: Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи

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