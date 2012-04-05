Названа семерка самых дорогих вакансий Украины

По данным исследования компании HeadHunter, в марте работодатели разместили на 11% больше вакансий, чем в этом же месяце 2011 года. Соискатели тоже стали активнее – на одно место претендуют три резюме. Для сравнения, в феврале нынешнего года на одну вакансию претендовали два специалиста. Немного увеличились и расценки.

Самым высокооплачиваемым человеком месяца стал организатор отдыха руководителя. Знатокам развлечений обещают платить до 80 тыс. грн. Правда, ищут на эту вакансию только женщин, которым от 35 до 45 лет, с опытом подобной работы. Ее прямые обязанности — организовывать деловые поездки и отдых президента компании в Европе. Предупреждают, что работа будет ненормированной, нужно быть стрессоустойчивым и отлично знать английский, пишет Сегодня.

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Одна VIP-семья под Киевом уже около месяца ищет шеф-повара и обещает платить 20 тыс. грн в месяц. Но для этого нужно быть настоящим асом своего дела. «Опыт работы в киевских семьях и ресторанах столицы, знание различных кухонь (европейской, итальянской, кавказской, китайской, японской и др.), умение готовить блюда по раздельному питанию и диетической кухни, опыт в организации банкетов и т. д.», – говорится в объявлении.

Исходя из того, что эта вакансия регулярно обновляется, таких специалистов, которые бы подошли по критериям, пока не нашлось.

Также сейчас рекрутинговые компании активно набирают медиков, которые хорошо владеют немецким языком. За 18 тыс. грн предлагают работу в Европе, а в будущем есть возможность остаться там жить и потом перевезти к себе семью.

Однако требования соискателей намного больше, чем работодатель может предложить. Так, самые большие запросы у топ-менеджеров энергетической и нефтегазовой сферы и тяжелой промышленности. Они просят не меньше 120—140 тыс. грн. Но, к сожалению для них, пока в их услугах не нуждаются.

фото: segodnya.ua

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