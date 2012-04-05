16 украинских моряков объявили голодовку в Турции: они готовы на все

В турецком порту Немрут брошены на произвол судьбы 16 украинских моряков, большинство из которых — одесситы. Члены экипажа судна-земснаряда «Виктор Лекарев» оказались в критическом положении — без еды, воды и топлива. Ни вернуться на родину, ни сойти на берег они не могут — на земснаряде должны находиться минимум 11 человек. Заложникам ситуации вот уже полгода не дают зарплату, хотя последние 4-месячные контракты моряков закончились две недели назад. Вернуться домой за свой счет удалось лишь 11 морякам.

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Как рассказал второй помощник капитана Александр Нестеренко, который вернулся в Одессу, он полчаса назад я связывался с судном. «Там люди уже сутки ничего не едят и настроены на отчаянные действия. Некоторые еще раньше объявили голодовку. Если им не помогут, они готовы садиться в шлюпку и плыть на берег», — передает «Сегодня».

По словам офицера, несколько месяцев назад владелец «Виктора Лекарева», ОАО «Черномортехфлот», отправило землечерпалку в Марокко для строительства грузового и пассажирского терминалов. Но оказалось, что судно для дноуглубительных работ не подходит — вместо песка там были скальные грунты. Тогда «Черномортехфлот» решил заменить судно другим, оставив в залог шаланды и буксир, а «Виктора Лекарева» отправил назад, обещал дозаправить и пополнить запасы продовольствия.

По пути судно вынуждено было встать на рейд у турецкого Немрута — провизия и топливо подошли к концу.

Между тем в благотворительном фонде помощи мореходам «Ассоль» сообщили, что в начале марта на «Виктор Лекарев» прибыло руководство «Черномортехфлота» и заявило: «В стране кризис. Помощи не ждите».

«Нашему экипажу задолжали $98 тыс. Мы подписывали контракты с «Черномортехфлотом», и тут оказалось, что наш наниматель — какая-то липовая кипрская фирма QUOR Construction. Но о том, что нас берет на работу иностранная фирма, нам не говорили! — возмущается Нестеренко.

«Мы направили обращения в ГПУ, Черноморскую транспортную прокуратуру и МИД, но ответа пока нет».

В фонде «Ассоль» утверждают, что судовладелец нарушил трудовое законодательство, отправив моряков в неоплачиваемый отпуск в одностороннем порядке. «В транспортной прокуратуре говорят, что взыскать долг с зафрахтовавшей судно QUOR Construction очень сложно, поскольку компания иностранная, а доказать ее фиктивность и непосредственную зависимость от «Черномортехфлота» не представляется возможным», — пояснила президент фонда «Ассоль» Анна Муругова.

Никакой помощи экипаж не может добиться и от наших дипломатов в Турции, говорит Нестеренко: «Я не раз лично общался с консулом. Он говорит, что у Украины будут проблемы, если моряки оставят судно. Ни одного человека он не помог отправить домой».

В то же время пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров заверил: они делают все возможное: «11 членов экипажа вернулись домой при нашем содействии. Консул МИДа находится на связи с капитаном. По вопросу долга мы обратились в ГПУ и СБУ с просьбой разобраться».

Фото: fleetphoto.ru

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