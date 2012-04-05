16 украинских моряков объявили голодовку в Турции: они готовы на все

5 апреля 2012, 08:06

В турецком порту Немрут брошены на произвол судьбы 16 украинских моряков, большинство из которых — одесситы. Члены экипажа судна-земснаряда «Виктор Лекарев» оказались в критическом положении — без еды, воды и топлива. Ни вернуться на родину, ни сойти на берег они не могут — на земснаряде должны находиться минимум 11 человек. Заложникам ситуации вот уже полгода не дают зарплату, хотя последние 4-месячные контракты моряков закончились две недели назад. Вернуться домой за свой счет удалось лишь 11 морякам.

{1-}

Как рассказал второй помощник капитана Александр Нестеренко, который вернулся в Одессу, он полчаса назад я связывался с судном. «Там люди уже сутки ничего не едят и настроены на отчаянные действия. Некоторые еще раньше объявили голодовку. Если им не помогут, они готовы садиться в шлюпку и плыть на берег», — передает «Сегодня».

По словам офицера, несколько месяцев назад владелец «Виктора Лекарева», ОАО «Черномортехфлот», отправило землечерпалку в Марокко для строительства грузового и пассажирского терминалов. Но оказалось, что судно для дноуглубительных работ не подходит — вместо песка там были скальные грунты. Тогда «Черномортехфлот» решил заменить судно другим, оставив в залог шаланды и буксир, а «Виктора Лекарева» отправил назад, обещал дозаправить и пополнить запасы продовольствия.

По пути судно вынуждено было встать на рейд у турецкого Немрута — провизия и топливо подошли к концу.

Между тем в  благотворительном фонде помощи мореходам «Ассоль» сообщили, что в начале марта на «Виктор Лекарев» прибыло руководство «Черномортехфлота» и заявило: «В стране кризис. Помощи не ждите».

«Нашему экипажу задолжали $98 тыс. Мы подписывали контракты с «Черномортехфлотом», и тут оказалось, что наш наниматель — какая-то липовая кипрская фирма QUOR Construction. Но о том, что нас берет на работу иностранная фирма, нам не говорили! — возмущается Нестеренко.

«Мы направили обращения в ГПУ, Черноморскую транспортную прокуратуру и МИД, но ответа пока нет».

В фонде «Ассоль» утверждают, что судовладелец нарушил трудовое законодательство, отправив моряков в неоплачиваемый отпуск в одностороннем порядке. «В транспортной прокуратуре говорят, что взыскать долг с зафрахтовавшей судно QUOR Construction очень сложно, поскольку компания иностранная, а доказать ее фиктивность и непосредственную зависимость от «Черномортехфлота» не представляется возможным», — пояснила президент фонда «Ассоль» Анна Муругова.

Никакой помощи экипаж не может добиться и от наших дипломатов в Турции, говорит Нестеренко: «Я не раз лично общался с консулом. Он говорит, что у Украины будут проблемы, если моряки оставят судно. Ни одного человека он не помог отправить домой».

В то же время пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров заверил: они делают все возможное: «11 членов экипажа вернулись домой при нашем содействии. Консул МИДа находится на связи с капитаном. По вопросу долга мы обратились в ГПУ и СБУ с просьбой разобраться».

Фото: fleetphoto.ru

Новости по теме:

В Гонконге на арестованном судне голодают украинские моряки

На задержанном в Финляндии судне с оружием находятся 32 украинца (ФОТО)

В Китае арестован теплоход с украинским экипажем
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять