Новый лидер Северной Кореи приказал топить врагов в море

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Новый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, пришедший к власти после смерти своего отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года, приказал вооруженным силам страны «утопить врагов в море» в случае провокационных действий против Пхеньяна.

Это заявление, как отмечают наблюдатели в Южной Корее, связано с осуждением мировым сообществом планов Пхеньяна по запуску искусственного спутника Земли, что противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН, запрещающим КНДР пуски ракет с использованием баллистических технологий, сообщает Интерфакс-Украина.

Япония и Южная Корея уже привели в состояние повышенной боевой готовности свои зенитно-ракетные комплексы и готовы сбить северокорейскую ракету, если появится угроза ее падения на территории своих стран.

Напомним, запуск спутника намечен КНДР на 12 - 16 апреля 2012 года к 100-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Пхеньян, несмотря на международные протесты, не намерен отказываться от этих планов.

Он утверждает, что Северная Корея имеет право на использование космического пространства в мирных целях, а спутник, который она намерена запустить, является метеорологическим.

Вместе с тем, японские и южнокорейские эксперты считают, что запуском спутника КНДР пытается замаскировать испытание баллистической ракеты, как это было в 2009 году.

Тогда ракетный пуск вызвал негативную реакцию в мире, СБ ООН принял заявление, осуждающую действия Пхеньяна. В ответ Северная Корея вышла из шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова и провела второй ядерный взрыв.

Эксперты не исключают, что аналогичный сценарий последует и за нынешним планируемым пуcком ракеты.

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