На Львовщине священник отказался отпевать человека за долги перед церковью

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На Львовщине священник отказался отпевать человека за долг семьи перед церковью.

Два дня назад в семье Демчук умер глава семьи. Отпевать его было некому, потому что местный священник отказался.

«Позвал дочь в другую комнату и говорит, пока ты не заплатишь 2.100, я тебе папу не буду хоронить. А она говорит, у меня пока этих денег нет, потому что папа болел, мама болела все время, деньги идут на лекарства», - рассказала жена умершего Елена Демчук, передает ТСН.

Так называемый долг перед церковью у Демчуков появился за 2 года. Именно столько времени в селе сдают ежемесячно по 100 гривен с каждого дома якобы на ремонт храма.

Дочь умершего Мария была в отчаянии: «Мой отец постоянно ходил в церковь, он меня научил любить Бога. А тут церковь была закрыта, для меня это был ужас».

Умершего бесплатно похоронил священник из соседнего городка. Часть селян это возмутило. Говорят, для их отца давно деньги превыше всего. Без них нет ни крестин, ни венчаний. И это при том, говорят, что большинство крестьян - без работы.

По словам прихожанки села Серники Марии Сканоцкой, чтобы окрестить ребенка священник у ее племянницы мужа требовал 800 гривен. А за похороны берет 400 гривен. Община уже пробовала отказаться от настоятеля, однако за него якобы заступились высшие священнические чины.

Виновник скандала отец Степан отрицает, что отказался хоронить человека без денег. Мол, он лишь просил у семьи уплаты хотя бы части денег. А вот о сборе средств на храм рассказал подробно.

«Община деревни установила, я тут ни при чем, что собирать ежемесячно на ремонт церкви по 100 гривен и та семья ни копейки не сдавала. Вам церкви не надо что ли, как-то церковь должна жить, хоть немного должны погасить. Я не забочусь о себе, я забочусь о церкви», - заверил настоятель храмов в селе Ланы и Серники отец Степан Палий.

Священник показывает ремонт в храме. Говорит, если бы не взносы прихожан, всего этого не было. Женщина-кассир подтверждает. В Стрыйской епархии УГКЦ, к которой принадлежит отец Степан, о ситуации узнали из СМИ. Обещали разобраться.

Как сказал канцлер Стрыйской епархии УГКЦ отец Владимир Ждан, священник вызван в управление епархии. Состоится разговор и очевидно будут приняты соответствующие решения относительно его дальнейшего служения», - сказал священнослужитель.

Фото; видео: ТСН.

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