В России 700 зэков вскрыли себе вены и вывесили из окон окровавленные простыни

5 апреля 2012, 08:50

{1-} В России осужденные исправительной колонии № 3 в городе Льгове Курской области массово вскрыли вены из-за угрозы мести со стороны новоназначенного начальника учреждения Юрия Бушина, снятого ранее с должности в связи с уголовным делом об избиении заключенных. Об этом сообщил правозащитник Владимир Осечкин, пишет Газета.ру.

Как пояснил ситуацию Осечкин, протесты заключенных начались после возвращения на свою должность отстраненного ранее после жалоб заключенных на избиение полковника Бушина. До сих пор в колонии находятся те, кто давал показания против него в 2005 году.

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«О том, что случилось, нам сообщили родственники осужденных. По их словам, речь идет о сотнях заключенных. Те из них, кто находится в очень тяжелом состоянии, доставлены на «скорой помощи» в местную больницу. Кому-то оказана помощь на месте. Большинство до сих пор не получили медицинской помощи», - рассказал правозащитник.

На сайте его проекта опубликованы фотографии некоторых осужденных. Там сообщается о 700 случаях попытки суицида в колонии.

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Полковник Юрий Бушин возглавлял льговскую колонию семь лет назад, когда там произошел массовый бунт заключенных. В ночь на 27 июня 2005 года в знак протеста против издевательств и избиений около 800 осужденных нанесли себе увечья и отказались от пищи.

Прокуратура провела проверку, и факты жестокого обращения с заключенными подтвердились. Кроме того, выяснилось, что в колонии не соблюдалась норма жилой площади, а жалобы осужденных в прокуратуру просто уничтожались.

По итогам проверки от должности был отстранен начальник колонии Юрий Бушин. Его заместителю Владиславу Двоеносову и старшему инспектору Виктору Реутову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. События вызвали резонанс в СМИ. Бушин, который руководил учреждением в тот период, был переведен на должность начальника Курской исправительной колонии-поселения № 8. 5 марта 2012 Бушин вновь был назначен начальником ИК-3. В региональном управлении УФСИН заявляют, что не видят причин возмущения заключенных назначению полковника на старую должность.

«Они сообщили, что осужденные требуют, чтобы Бушин покинул свой пост, но требования свои никакими аргументами не подкрепляют", - отметил представитель курского УФСИН. Руководитель курского УФСИН Владимир Михайлов сообщил родственникам осужденных, что в связи с инцидентом в учреждении будет проведена проверка. УФСИН пока не имеет информации о точном количестве осужденных, которые причинили себе увечья, однако, по словам Цыбульского, это однозначно не вся колония (около тысячи человек), как заявляют родственники осужденных. Однако представитель родительского комитета осужденных ИК-3 Валентина Коротеева, со ссылкой на информацию родственников зэков сообщила, что как минимум четырех человек вывезли за пределы колонии в тяжелом состоянии и отправили в больницу.

«Они вывешивают из окон окровавленные простыни и кричат, чтобы их не бросали. Смотреть на это, конечно, страшно. Сейчас вблизи колонии собралось около 150 родственников», - сказала Коротеева.

видео:youtube

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