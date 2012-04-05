Украина назвала условия финансирования газопровода в обход России

{1-} Если при строительстве Транскаспийского газопровода будет включено ответвление до СПГ-терминала в грузинском порту Кулеви, оттуда газ можно будет поставлять в Украину по морю, то Украина готова участвовать в этом проекте, вложив в него до 790 миллионов евро.

С учетом строительства принимающего терминала в украинском порту стоимость проекта составит свыше 1,6 млрд евро — такие средства можно будет привлечь, только если удастся договориться о закупках необходимого объема газа в Туркмении, отмечают эксперты, пишет Коммерсантъ Украина.

Транскаспийский газопровод должен пройти по территории Азербайджана и Грузии в обход России. Система мощностью 30 млрд кубометров в год позволит транспортировать газ из Туркмении в газопровод Nabucco, являющийся конкурентом лоббируемого "Газпромом" трубопровода South Stream. Стоимость проекта составляет 7,9 млрд евро. Москва старается не допустить строительства газопровода всеми доступными способами. Ключевой российский аргумент, по словам собеседника в МИД РФ, заключается в том, что юридически статус Каспийского моря до сих пор не определен, его дно не разграничено, а потому Баку и Ашхабад не имеют права прокладывать трубопровод по дну моря без согласия всех прибрежных стран. Азербайджан же настаивает на том, что может решить эти вопросы с Туркменией на двусторонней основе.

Официально в Минэнерго и "Газпроме" заявление Азарова не комментируют. Но, по словам высокопоставленного источника в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго, Украина уже направила официальное предложение о своем участии в проекте Туркмении и Азербайджану.

"Мы готовы вложить средства в размере до 10% общей стоимости проекта при условии, что газопровод будет соединен с СПГ-терминалом Кулеви в Грузии. В Украине газ будет принимать терминал, который планируют построить в порту Южный",— отмечает собеседник.

Он уточняет, что для этого необходимо построить ответвления от Транскаспийского газопровода, что позволит увеличить объем перевалки через терминал в Кулеви с нынешних 10 до 20 млрд кубометров газа в год.

Правда, пока мощностей по приему газа в украинских портах нет. Разработка технико-экономического обоснования строительства терминала по регазификации сжиженного газа в порту Южный была завершена только на прошлой неделе. Проект стоимостью 846 млн евро предлагается реализовать за счет консорциума зарубежных инвесторов, однако до сих пор не было заявлений о заключении соглашений с ними. Мощность терминала составит 10 млрд кубометров газа в год с перспективой расширения в два раза, срок реализации проекта — 49 мес.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, что единственный возможный источник финансирования проекта такого масштаба — кредитные средства. "Такой большой кредит можно получить, только если Украина будет иметь контракты с Туркменией, гарантирующие сбыт туркменского газа через Транскаспийский газопровод и терминалы",— говорит главный инвестстратег ФГ БКС Максим Шеин.

В данный момент весь объем туркменского газа законтрактован российским "Газпромом", напоминает эксперт. Однако российская монополия не выполняет контракты на покупку газа. "Из-за этого у Туркмении сейчас напряженные отношения с Россией, что играет на руку Украине,— считает Марунич.— Сложившейся ситуацией уже смогла воспользоваться Ostchem Дмитрия Фирташа — "Газпром" был вынужден продавать компании дешевый туркменский газ вместо российского, чтобы выполнить среднеазиатский контракт хоть в каком-то объеме".

Собеседник в Минэнерго говорит, что средства для участия в строительстве Транскаспийского газопровода готовы выделить как НАК "Нафтогаз Украины", так и другие украинские инвесторы.

Ранее Главред писал, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что Украина заинтересована в строительстве Транскаспийского газопровода,

"Мы приветствуем и поддерживаем этот проект", - сказал Азаров.

Премьер отметил, что Украина заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей. Он добавил, что когда стороны, участвующие в проекте строительства Транскаспийского газопровода, достигнут договоренностей, Украина готова рассмотреть вопрос своего участия.

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