Freedom House: ситуация со свободой в Украине - лучшая в СНГ

{1-} Международная неправительственная организация Freedom House считает ситуацию со свободой в Украине одной из лучших среди постсоветских стран. Об этом заявил президент Freedom House Дэвид Креймер, пишет Коммерсант-Украина.



"Ситуация в Украине лучше", - отметил он, отвечая на вопрос о ситуации со свободой в Украине по сравнению с другими постсоветскими государствами.



По его словам, в отчете Freedom House "Свобода в мире", который организация выпускает вот уже 40 лет, Украина вместе с Грузией и Молдовой находится в числе 3 постсоветских стран, которые оцениваются как "частично свободные".



В число свободных постсоветских стран Freedom House относит Латвию, Литву и Эстонию. С 2005 по 2010 год, как отмечает Креймер, Украина была в статусе "свободной" страны, но затем Freedom House снизил ее рейтинг.

В то же время Креймер заявил, что Freedom House не считает, что ситуация при президенте Викторе Ющенко и премьер-министре Юлии Тимошенко была лучше, чем при нынешней власти. "Там было много проблем, и это было недееспособное правительство. Там было много коррупции", - заявил президент организации.



При этом он отметил, что при Ющенко и Тимошенко проводились честные выборы, гражданское общество было активным. А при нынешней власти, как отмечает Креймер, были зафиксированы нарушения на выборах, в частности на местных выборах осенью 2010 года и на выборах мэра Обухова Киевской области в марте 2012 года, а также начались преследования оппозиции, что не может не беспокоить Запад.



Он сообщил, что Freedom House готовится представить свой очередной доклад по Украине в конце мая-начале июня.

Напомним, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с исполнительным директором неправительственной организации Freedom House Дэвидом Креймером.

Также сообщалось, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.

фото: president.gov.ua

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