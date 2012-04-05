Тимошенко и Луценко могут остаться в тюрьме на 12 лет

5 апреля 2012, 09:20

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Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко, получив приговоры по одним делам, вскоре вновь станут участниками тяжб по другим эпизодам. Луценко будут судить в Киеве, а Юлию Тимошенко в Харькове, сообщает ТСН со ссылкой на «Газету Киевскую».

2 апреля в Печерском суде уже состоялось первое заседание по новому-старому делу Луценко, где его обвиняют в якобы незаконном распоряжении следить за шофером экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко. Внешнее наблюдение за ним было установлено в рамках расследования дела об отравлении Виктора Ющенко. Первое заседание закончилось, едва начавшись, поскольку в суд почему-то не доставили обвиняемого.

По мнению представителя гособвинения Дмитрия Лобаня, вина экс-министра в этом деле доказана и есть документ о продлении слежения, который министр завизировал в обход закона. Между тем, защита считает иначе.

«Луценко обвиняют в том, что он подписал приказ о продлении сроков внешнего наблюдения за водителем Сацюка, хотя в документообороте МВД не существует образца подобного документа», - утверждает адвокат экс-министра Алексей Баганец.

По его словам, «наружку2 за водителем Давыденко пустили по указанию Генпрокуратуры. Сам же Давыденко в суде заявил, что не считает себя пострадавшим от незаконных приказов Луценко, и более того - признался, что написал заявление по указанию и под диктовку следователя ГПУ.

 «Статья «Злоупотребление служебным положением», которую инкриминируют сейчас Луценко, предусматривает наказание от 5 до 12 лет тюрьмы, однако не думаю, что экс-министру добавят срок. Ведь по предварительному делу ему могли дать от 7 до 10 лет, а приговорили к 4 годам», - сказал адвокат.

В то же время в новом деле Тимошенко защита ожидает каких-либо неожиданностей, вплоть до увеличения срока наказания. Харьковский суд готовится рассмотреть дело об уклонении от уплаты налогов во время ее пребывания премьер-министром и главой корпорации ЕЭСУ. Делом занимались следователи СБУ, и, как заявил шеф спецслужбы Игорь Калинин, собрано достаточно доказательств вины экс-премьера и заявлен иск об ущербе государству на 19,5 млн грн.

«По предварительному «газовому делу» мы уже видели, что власть готова на любые подтасовки, поэтому финал может быть каким угодно. По новому делу наказание - до 12 лет тюрьмы. Кроме этого, сейчас еще расследуется два уголовных дела против Тимошенко. В Генпрокуратуре считают, поскольку материалы попали в суд - и по эпизоду с водителем Сацюка, и по ЕЭСУ Тимошенко, значит, собраны доказательства вины бывших членов Кабмина», - заявил адвокат Тимошенко Сергей Власенко.

Однако, по словам Юрия Бойченко, начальника пресс-службы ГПУ, прогнозировать, увеличатся ли сроки заключения Луценко и Тимошенко, пока невозможно, поскольку должно пройти судебное следствие и суд должен оценить доказательства по закону.

Напомним, 4 апреля в Генпрокуратуре Украины заявили, что допускают возбуждение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по подозрению в причастности к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня.

 Фото: byut.com.ua

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