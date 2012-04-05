Онищенко о колбасе Ляшко: это вдвойне жестоко, дважды негуманно

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что он готов с медицинских позиций оценить выходку народного депутата Олега Ляшко, который сорвал пресс-конференцию главы Роспотребнадзора в Киеве, предлагая ему сало и колбасу.

"Мое отношение - профессиональное. Это медицинский случай", - сказал Онищенко, передаёт Интерфакс – Украина.

"Обращаюсь к тем, кто срежиссировал эту ситуацию: негуманно использовать нездоровье человека в таких целях. Это вдвойне жестоко, дважды негуманно", - сказал он.

Ляшко съел украинский сыр и не умер (ФОТО)

Ранее Главред сообщал, что главный скандалист Верховной Рады нардеп Олег Ляшко вечером во вторник, 3 апреля, сорвал пресс-конференцию главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который должен был рассказать о претензиях Москвы к украинским сырам.

Ляшко сумел преодолеть сопротивление охраны и ворвался в зал, держа в руках большой пакет, из которого он достал сыр, сало и колбасу, положив их на стол перед Онищенко.

«Ешь и не подавись, ты же с фамилией Онищенко, я даю тебе настоящее украинское сало с прорезью с Бессарабки, украинскую колбасу, самый лучший сыр!», – объявил Ляшко.

Новости по теме:

Ляшко попытался накормить Онищенко украинским сыром и колбасой

Скандалист Онищенко нахамил украинским журналистам

Онищенко: решение «сырной проблемы» зависит от Украины

Россия и Украина договорились прекратить сырную войну