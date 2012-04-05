Решение об участии Тимошенко и Луценко в выборах должен принять суд - Литвин

{1-} Решение о регистрации кандидатом в народные депутаты экс-премьера Юлии Тимошенко , которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, должен принять Конституционный суд Украины, считает председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

"Меня часто спрашивают: пойдет ли на выборы Тимошенко. В соответствии с Конституцией Украины, не может быть избран в Верховную Раду гражданин, имеющий судимость, если эта судимость не погашена, не снята в установленном законом порядке. Ключевая фраза – "не может быть избран". А принимать участие в выборах - вопрос? Может возникнуть правовая коллизия", - рассказал он в интервью газете "Известия в Украине".

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Литвин отметил, что советовался по этому поводу с юристами, и они говорят о такой возможности, "если будет реализовано намерение, чтобы в списке "Батькивщины" первым номером шла Юлия Тимошенко, вторым - Юрий Луценко".

"Что в таком случае делать Центризбиркому? Не регистрировать их как кандидатов в депутаты или принимать решение по завершении выборов? Следовательно, чтобы и на этой почве не возникали конфликты, свое слово должен был бы сказать Конституционный суд", - пояснил спикер парламента, передаёт Интерфакс – Украина.

Отвечая на вопрос о возможности объединения оппозиции до парламентских выборов, Литвин сказал: "Честно говоря, я не верю, что оппозиция сможет объединиться. Я с уважением отношусь к ее лидерам, но они, к сожалению, не говорят, чего хотят и не предлагают своего видения развития страны".

Он также выразил предположение, что некоторые партии, представляющие оппозицию, в первую очередь "Батькивщина", вынуждены идти на выборы самостоятельно.

"Той же "Батькивщине" объединение не выгодно, так как придется отдать много мест представителям других политических сил", - отметил Литвин.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что "нужна мощная оппозиция в парламенте".

"Когда есть хорошая оппозиция, и тому же спикеру легче работать. Правда, при одном условии, что есть аргументированная альтернатива действиям власти, а не просто тупое блокирование. Для страны, находящейся на "транзитном" этапе своего развития, доминирование одной или двух политических сил опасно", - выразил мнение Литвин.

Ранее Главред писал, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко, получив приговоры по одним делам, вскоре вновь станут участниками тяжб по другим эпизодам. Луценко будут судить в Киеве, а Юлию Тимошенко в Харькове. По данным эпизодам Тимошенко и Луценко могут получить сроки до 12 лет.

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