В Украине инфляция сравнялась с европейской

{1-} Инфляция в Украине - как в Евросоюзе и США. За два месяца имеем 3% рост цен в годовом измерении. В ЕС - 2,7%. В Америке - 2,9%. На этом сходство и заканчивается. На западе депозитные и кредитные ставки максимально приближены к инфляции. В Украине они от этого не зависят, пишет UBR.

Владимир Лавренчук, председатель правления коммерческого банка: "Связывать кредит и инфляцию нельзя, потому что кредиты надо связывать со стоимостью денег. А стоимость денег в Украине не привязана к инфляции... Потому что она спровоцирована гораздо больше не инфляцией, а рисками и доверием к институтам".

Олег Устенко, эксперт финансового рынка: "Не забивайте что Украина относится к развивающимся рынкам. Поэтому уровень инфляции - здесь очень важный параметр. Но ставки по депозитам и кредитам не будут соответствовать инфляции плюс небольшой зазор, например Либора и 2,5%. Это не работает в таких странах".

Ранее Главред сообщал, что в Национальном банке Украины в феврале 2012 года зафиксировали минимальную инфляцию (0,2%) за период с 2003 года.

«Изменение индекса потребительских цен в феврале составило 0,2%, что является самым низким показателем для этого месяца с 2003 года», - отметили в НБУ.

Нацбанк также подчеркивает, что в настоящее время продолжается процесс снижения инфляции в годовом исчислении (до 3% в феврале), длящийся со второй половины 2011 года.

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