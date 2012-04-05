Нардепы жалуются на холодные гостиничные комнаты и дорогой виски

5 апреля 2012, 10:10

Верховная Рада на проживание иногородних депутатов в киевских гостиницах из бюджета выделила 17,4 млн гривен. Причем могли бы тратить в полтора раза меньше, но мешают законы и... общественное мнение.

Депутаты из других городов имеют право на оплачиваемый государством номер в одной из двух столичных гостиниц — «Киев» или «Украина», которые находятся рядом с парламентом. Цена суток в них не самая высокая для столицы — 400—480 грн в «Киеве» и 450—510 грн в «Украине» (это льготные цены, в «Киеве», к примеру, самый дешевый номер для простых смертных – 720 грн-ред). Но поскольку номер бронируется на весь год, то набегает круглая сумма: 17,4 млн – это за проживание 136 нардепов в «Киеве» и шести нардепов в «Украине» в течение всего года, пишет Сегодня.

По словам одного из жильцов «Киева», одноместный номер этой гостиницы (а именно в таких живут две трети иногородних) — это комната площадью 16—18 кв. м с двуспальной кроватью или двумя односпальными и санузел. И все. «Кухни нет, стиральной машины нет», – говорит депутат от НУНС Юрий Грымчак.

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В итоге многим бедным нардепам годами приходится питаться в кафе. А в том же «Киеве» обед – это от 100 до 200 гривен, не говоря уже об алкоголе. Жалуются, что в меню — сплошь дорогой импорт по двойным-тройным ценам (бутылка виски, которую можно купить за 2600 гривен, в кафе – более 5 тысяч, коньяк «Хеннеси ХО» – более 4 тысяч, хотя в магазинах можно найти за тысячу).

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Между тем,  нардепы не довольны услугами гостиниц. Несмотря на постоянные слухи о дорогущем ремонте в гостинице «Киев», большинство нардепов из гостиниц клянутся, что живут чуть ли не в спартанских условиях. Так по словам внефракционного нардепа Геннадия Задырко, персонал отеля делает все, чтобы проживание депутатов было комфортным – вовремя заменяют сломанную мебель, уборку делают регулярно. Но на моем этаже ремонта не было – я живу на 15-м. Может, для следующего созыва сделают», – говорит депутат.

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В то же время в администрации отеля подтвердили, что полноценный ремонт — лишь в полулюксах, которые стоят от 1500 гривен и их бронируют обычные гости столицы. Но, кстати, на девятом этаже, где недавно полностью отремонтировали номера, таки живут несколько нардепов – неофициально нам сказали, что номера с ремонтом получили те депутаты, которые пришли в ВР в 2010-м на замену ушедшим в правительство.

Что касается старожилов, которые заселились еще в конце 2007-го, то им приходится обходиться советским «качеством».

По словам персонала гостиницы «Киев», жалуются нардепы, в основном, на холод зимой и на жару летом. Администрация гостиницы говорит, что реагирует как может: «Зимой мы всем желающим выдаем обогреватели». Но ситуация все-таки понемногу улучшается. «Небольшой ремонт сделали косметический – подогнали окна, двери, теперь балконы нормально закрываются, не так дует», – говорит нардеп-нунсовец Юрий Грымчак. «Этой зимой в отеле утеплили окна», – подтверждает Задырко.

Кстати, в более дорогой «Украине» ситуация не лучше. «Там номера побольше, чем в «Киеве», но ремонта тоже нет, – рассказывает один из ее жильцов-нардепов. – А еще там постоянно шум с Майдана – «Украина» же не изолирована так, как «Киев».

Как подсчитали сами нардепы,  что за меньшие деньги могли бы иметь жилье получше. «Самый скромный номер обходится в $1,5 тысячи в месяц. А за $1 тысячу можно было бы снимать хорошую квартиру в центре», – объясняет один из них. Вроде бы логично, но... «Эта тема обсуждалась, но, согласно закону, деньги, которые выдаются на руки, должны облагаться налогами, – объясняет зампред регламентного комитета ВР Валерий Камчатный. – Кроме того, ведь скажут, что депутаты просто придумали новый способ положить себе деньги в карман».

По мнению зампреда регламентного комитета ВР Валерия Камчатного, в этом году никто ситуацию с жильем иногородних нардепов менять не будет: «Перед выборами любая инициатива, касающаяся денег для депутатов, вызовет негативный резонанс. Но, я думаю, в следующем созыве к вопросу вернутся.

Тем более, что в мире существует разная практика: к примеру, в Грузии гостиницы не предоставляют, а дают определенную сумму — и депутат выбирает, жить в гостинице или снимать квартиру. Можно сделать так, чтобы депутат не получал деньги на руки, а квартиру оплачивал парламент, но не уверен, что на это согласятся хозяева квартир. Можно сделать как в России: там есть депутатский городок, где дают служебные квартиры. Но у нас эту идею извратили, когда служебные квартиры стали приватизировать».

Фото: segodnya.ua

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