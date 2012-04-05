Реформы Укрзализныци не повлияют на уровень соцзащиты железнодорожников

В процессе реформ ни один человек трудоспособного возраста, работающий на железных дорогах страны, не потеряет работу, утверждают в Укрзализныце. Как сообщил во время заседания Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины первый заместитель генерального директора ведомства Сергей Болоболин, оптимизация работы Укрзализныци несомненно приведет к высвобождению определенных категорий работников железнодорожного хозяйства. Однако все они будут направлены на бесплатные курсы переквалификации, и им в обязательном порядке будут предложены другие рабочие места в отрасли.

Он также отметил, что в прошлом году на железных дорогах Украины было создано 3 429 новых рабочих мест, а в целом за этот период трудоустроено более 29 тыс. специалистов.

Кроме того, по словам Болоболина, с каждым годом увеличиваются объемы денежных средств, направляемых на реализацию положений о льготах и социальных гарантиях работникам отрасли, закреплённых в Отраслевом соглашении между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и профсоюзами.

«В 2011 году общая сумма дополнительных выплат составила почти 4 млрд. гривен, что на 486 млн. больше, чем в 2010 году», - уточнил Сергей Болоболин. Только 1,4 млрд. гривен было направлено на выплату ежемесячных надбавок к зарплате за выслугу лет. «Эти надбавки являются стимулирующим фактором, делают работу на железной дороге более привлекательной и, несомненно, способствуют закреплению на ней квалифицированных кадров», - считает глава профкома Днепропетровского пассажирского вагонного депо Константин Железняк.

В прошлом году Укрзализныця трижды увеличивала тарифные ставки и должностные оклады. Уровень среднемесячной зарплаты удалось увеличить не на 12,5%, как планировалось, а на 15,4%, и сейчас он составляет 3 286 гривен. Как проинформировал Сергей Болоболин, в проекте финансового плана железных дорог Украины на 2012 год предусмотрен дальнейший рост ставок и тарифов на 19,1%.

Не менее важным для закрепления кадрового потенциала на железной дороге, считают в руководстве Укрзализныци, является решение жилищного вопроса работников отрасли. В прошлом году на эти цели было выделено 98 млн. гривен, на которые построили и приобрели 239 квартир для железнодорожников.

«В 2012 году мы запланировали увеличить сумму на выполнение ведомственной жилищной программы до 180 млн. гривен», - отмечает первый заместитель генерального директора Укрзализныци.