Посол США рассказал о "выборочном политическом преследовании"

{1-} Позиция Белого Дома относительно осуждения лидеров оппозиции в Украине остается неизменной, они и дальше воспринимаются как "выборочное политическое преследование".

Об этом заявил Посол США Джон Теффт в Хмельницком, отвечая на вопрос местных журналистов, передает УНИАН.

"То, что сегодня происходит в Украине, является выборочным политическим преследованием", - заявил американский посол.

Вместе с тем Теффт назвал намерение перевести экс-премьера Юлию Тимошенко из колонии в Харькове в лечебное учреждение "хорошим знаком".

"Я думаю, что это хорошо, ведь, по информации немецких врачей, со спиной у госпожи Тимошенко огромные проблемы. Ее надо лечить, и это хороший знак, что ее переводят в лечебное учреждение", - сказал посол США.

Как сообщал Главред ранее, международная неправительственная организация Freedom House считает ситуацию со свободой в Украине одной из лучших среди постсоветских стран. Об этом заявил президент Freedom House Дэвид Креймер.



"Ситуация в Украине лучше", - отметил он, отвечая на вопрос о ситуации со свободой в Украине по сравнению с другими постсоветскими государствами.



По его словам, в отчете Freedom House "Свобода в мире", который организация выпускает вот уже 40 лет, Украина вместе с Грузией и Молдовой находится в числе 3 постсоветских стран, которые оцениваются как "частично свободные".

фото: radiosvoboda.org



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