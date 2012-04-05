Избиратели за рубежом смогут голосовать только за партии

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Конституционный Суд (КС) признал неконституционным положение закона о выборах народных депутатов, согласно которому зарубежные избирательные участки включаются в состав одномандатных округов на территории Киева.

Такое решение КС принял 4 апреля, пишет Интерфакс-Украина.

В КС обратились 59 народных депутатов Украины с просьбой признать неконституционным положение ч.2 ст.22 закона «О выборах народных депутатов Украины».

Согласно данному положению, зарубежные избирательные участки создаются Центральной избирательной комиссий (ЦИК) при зарубежных дипломатических учреждениях Украины, в военных частях (формированиях), дислокациях за пределами Украины, с равномерным отнесением ко всем одномандатным округам, которые создаются на территории столицы Украины - города Киева.

Таким образом, зарубежные избирательные участки не будут включены в состав каких-либо одномандатных округов, но войдут в состав многомандатного общегосударственного округа, и избиратели смогут проголосовать на этих участках только за партийные списки.

По данным ЦИК, на зарубежных избирательных участках насчитывается более 400 тыс избирателей.

Согласно закону, одномандатные округа формируются с приблизительно одинаковым количеством избирателей в каждом округе. Поэтому если зарубежные избирательные участки не будут закреплены за одномандатными округами в Киеве, то общее количество избирателей в столице уменьшится. Соответственно, сократится и количество одномандатных округов - по предварительным данным ЦИК, с 16-ти до 13-ти.

Согласно закону, ЦИК должен принять решение о количестве одномандатных округов в каждом регионе не позднее 10 апреля.

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