РПЦ извинилась за фотошоп с часами Кирилла

Пресс-служба московского патриарха принесла извинения пользователям официального сайта РПЦ за обработку фотографии, где видны часы на руке патриарха Кирилла, и заявила о возвращении фото в исходном виде.

Накануне в блогах появилась информация о том, что на сайте московского патриарха с помощью фоторедактора изменена фотография со встречи патриарха Кирилла с министром юстиции Александром Коноваловым 3 июля 2009 г., на которой на руке патриарха ранее были видны часы. На обновленной фотографии этих часов не оказалось, но их отражение было видно на полированной поверхности стола, что и вызвало волну язвительных замечаний в интернет-пространстве, передает УНИАН.

"В настоящее время фотография, вызвавшая недоумение, в исходном качестве возвращена на свое место. Кэш-память сервера сайта московского патриарха очищена от обработанной фотографии. Приносим извинения всем пользователям сайта за допущенную техническую оплошность", - говорится в сообщение.

Согласно сообщению, "нелепую ошибку" при работе с фотоархивом допустили сотрудники фоторедакции.

Ранее Главред писал, что патриарх Кирилл заявил, что никогда не носил часы фирмы «Breguet» за 30 000 евро.

фото: novostey.com

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