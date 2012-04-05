В Ливии начался суд над украинцами

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В среду, 4 апреля, в Военном суде Триполи состоялось первое судебное заседание над 20 украинцами, которые в августе 2011 года были задержаны по подозрению в участии в военных действиях на стороне Муамара Каддафи.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, пишет Интерфакс-Украина.

«Им были выдвинуты обвинения в работе по возобновлению военной техники. Украинцы свою вину не признали и в очередной раз сообщили, что приехали в Ливию с целью обслуживания нефтяных объектов», - сказал дипломат.

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По его словам, украинские дипломаты присутствовали на первом судебном заседании и готовы максимально содействовать украинцам для достижения положительного результата.

Кроме того, Дикусаров подчеркнул, что МИД Украины приветствует перенесение этого дела в юридическую плоскость.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что следующее судебное заседание пройдет 9 апреля.

Как сообщалось, в сентябре 2011 года стало известно о задержании в Ливии более 20 украинцев – гражданских специалистов, прибывших для работы на объектах ливийской нефтяной промышленности. Более полугода ливийские повстанцы держали украинцев под арестом, не смотря на то, что их вина не была не доказана.

Уже в марте 2012 года трое граждан Украины усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные и далее удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

фото: 24tv.ua

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