Стали известны детали уголовного дела, которое грозит Турчинову

{1-} Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Александра Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов. Об этом рассказал начальник Главного управления ГПУ по расследованию особо важных дел Андрей Курысь.

"Заявители утверждают, что находясь на посту главы Службы безопасности Украины (февраль-сентябрь 2005 года), он незаконно, в своих интересах выделял квартиры лояльным ему журналистам",— сообщил представитель ГПУ.

В обвинениях Турчинову речь идет о якобы незаконном выделении квартиры бывшему начальнику управления по связям с общественностью СБУ Станиславу Речинскому, пишет Коммерсантъ Украина.

Напомним, в сентябре 2005 года бывший секретарь СНБО Петр Порошенко обвинил господина Речинского в подготовке компромата на него и незаконном получении квартиры. В ответ на это Станислав Речинский заявил, что, находясь на службе в СБУ, он действовал "строго в рамках закона".

Ранее Главред писал, что в январе текущего года Александр Турчинов сообщал, что на него заведены уголовные дела.

«Есть у меня такая информация. Пребывая в руководстве оппозиционной партии, приходится постоянно проходить эту школу. Они буквально под микроскопом изучили всю мою работу в правительстве – ничего не нашли, поэтому реанимировали старые дела по обвинениям, вменявшимся мне еще в 2003 году: захват следственных изоляторов, Администрации Президента, телецентра, организация массовых беспорядков и т.д.», - заявил Александр Турчинов.

Вместе с тем он не конкретизировал, сколько именно дел против него ведется, и добавил: «Надо будет – из одного дела пять сделают, немного поднатужатся – десять. Смотря, какая задача стоит».

фото: weekly.ua

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