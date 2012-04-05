Немецкие врачи на следующей неделе приедут проверять больницу для Тимошенко

{1-} Немецкие врачи клиники "Шарите" прибудут в Украину на следующей неделе для решения вопроса лечения экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в харьковской больнице.

"Сегодня мы получили подтверждение от немецкой стороны касательно того, что они смогут подкорректировать свои графики и прибыть в Украину на следующей неделе", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров на брифинге в четверг.

Он заверил, что МИД будет всячески содействовать прибытию врачей в Украину, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

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