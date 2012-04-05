Иващенко потребовал, чтоб его снова обследовали врачи

{1-} Бывший исполняющий обязанности министра обороны Валерий Иващенко просит суд назначить проведение судебно-медицинской экспертизы состояния его здоровья.

Соответствующее ходатайство было заявлено им сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева по его делу.

Иващенко напомнил, что неоднократно обращался в суд и Генеральную прокуратуру Украины относительно необходимости проведения лечения в связи с обострением у него болезни позвоночника. Он отметил, что в СИЗО нет возможности проводить нормальное лечение и, несмотря на это, не предоставляется возможность получить надлежащую медицинскую помощь вне пределов СИЗО, передает УНИАН.

Иващенко напомнил, что неоднократно проводились медицинские обследования относительно состояния его здоровья вне пределов СИЗО, и эти обследования подтверждали ухудшение его самочувствия.

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«Я обращаюсь к суду с ходатайством назначить проведение судебно-медицинской экспертизы по обследованию состояния моего здоровья и выяснения физической возможности полноценно принимать участие в судебном процессе и судебном заседании», - отметил он.

Кроме того, Иващенко попросил суд рассмотреть вопрос относительно возможности, с точки зрения состояния его здоровья, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку это исключает свободный доступ к медицинской помощи.

Ранее Главред сообщал, что 28 марта, к бывшему вр.и.о. министра обороны Валерию Иващенко во время судебного заседания по его делу в Печерском районном суде Киева в очередной раз была вызвана бригада медиков «скорой помощи».

Во второй половине дня во время судебного заседания Иващенко попросил объявить технический перерыв, поскольку у него обострилась боль в позвоночнике.

Для снятия болевого синдрома суд объявил технический перерыв и принял решение вызвать «скорую помощь», медики которой оказали Иващенко необходимые лечебные процедуры.

фото: podrobnosti.ua

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