Российская оппозиция готовит Путину «последний бой» с сотнями тысяч митингующи

5 апреля 2012, 11:37

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Российская оппозиция 6 мая в Москве обещает провести повести самый многочисленный митинг в канун инаугурации Владимира Путина.

Как планируют организаторы акции, на улицы выйдет рекордное число людей. Причем кое-кто называет предстоящее мероприятие «последним боем». Наблюдатели с такими заявлениями не соглашаются и все громче говорят об откровенном провале протестной идеи, называя виновных, пишет «Независимая газета».

«Сотни тысяч» митингующих в столице планируют собрать в том числе за счет участия активистов оппозиции из регионов.

По словам депутата-эсера Ильи Пономарева, с регионами работают «инициативные товарищи», а оргкомитет подбирает временные пристанища для желающих приехать на акцию. Пономарев утверждает, что многие москвичи выражают готовность принять гостей у себя.

По информации СМИ, единый оргкомитет на этот раз не занимается подготовкой митинга. Пока не ясно даже, на какое место будет подана заявка в мэрию. Впрочем, лидеры оппозиции, как всегда, хотят поближе к Кремлю - на площадь Революции или Манежную.

Нет и единого отношения к главному лозунгу, хотя координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его сторонники в ходе встречи на Пушкинской площади 31 марта решили, что все дальнейшие акции, организуемые им, будут проходить под лозунгами «За честную легитимную власть!», «За Россию без Путина!».

Борис Немцов подтвердил, что именно такой будет главный и единственный лозунг майского мероприятия. Однако Пономарев считает, что категорический антипутинизм оттолкнет многих из тех, кто были на Болотной и проспекте Сахарова.

Депутат называет митинг 6 мая «последним боем»: «Мы хотим показать, что правление Путина не будет безоблачным». Он уверен, что показать это захотят если не миллион, то сотни тысяч людей.

Напомним, сначала Удальцов даже нарек предстоящую акцию "Маршем миллионов", но затем от этого названия осторожно дистанцировался. А Пономарев пояснил: это была "фигура речи", скорее символом протеста, нежели конкретный план, хотя "людям это выражение нравится".

Однако журналисты и эксперты удивлены подобным оптимизмом. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют не в пользу оппозиции. Так, согласно данным Левада-Центра, 54% респондентов не опасаются ужесточения режима в стране после возвращения Путина на пост президента, считая это невозможным.

А по данным другого опроса того же "Левада-Центра", 39% респондентов "скорее удовлетворены" и 23% "полностью удовлетворены" итогами президентских выборов. Лишь 9% "совершенно не удовлетворены" прошедшими выборами. Кстати, ровно столько же - 9% - считают, что "после выборов власть начнет "закручивать гайки" и использует силу для того, чтобы погасить массовые протесты".

Власти все эти цифры хорошо известны, и по ее последним действиям видно, что сильных протестов, как в декабре, она больше не опасается. К примеру, отложили разработку закона о Конституционном собрании, которого добивалась несистемная оппозиция. А самих «несистемщиков» загоняют в систему новым законом о политических партиях. Так что сам термин «несистемная оппозиция» при Путине может и вовсе исчезнуть.

фото: ridus.ru

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