В Греции пенсионер застрелился у здания парламента, вызвав массовые беспорядки

В Афинах смерть пожилого грека, застрелившегося перед зданием парламента на глазах у десятков прохожих, вызвала массовые демонстрации и беспорядки.

Накануне, четвертого апреля, на площади Синтагма перед парламентом Греции в Афинах 77-летний пенсионер совершил самоубийство, прокричав перед этим, что больше не может терпеть неподъемные долги. В кармане пальто у него нашли предсмертную записку, в которой он возложил ответственность за случившееся на власти страны. «Правительство лишило меня всякой надежды на выживание и не оставило шансов добиться справедливости. У меня нет другого выбора, кроме как с достоинством принять смерть, прежде чем я буду вынужден побираться на помойках», - сообщают Вести.ру.

Имя пенсионера или какие-либо другие детали полиция не разглашает. На данный момент известно лишь, что погибший был фармацевтом. Причиной его суицида могло стать снижение пенсии, сообщают местные СМИ. Однако полиция эту информацию пока не подтверждает.

Вскоре после смерти мужчины на месте его гибели стали появляться цветы и свечи, а также записки, критикующие сокращение греческого бюджета и меры экономии: «Это не самоубийство, это государственное убийство», «Экономия убивает».

А позднее на площади был организован митинг протеста с участием 1,5 тысяч человек, в ходе которого группа молодежи, устроившая демонстрацию, забросала полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В свою очередь стражи правопорядка ответили демонстрантам светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Полиция не приводит данные о задержанных и пострадавших, однако, по утверждению местных СМИ, задержано не менее двух демонстрантов, несколько человек пострадало, среди них одна журналистка.

видео: vesti.ru

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