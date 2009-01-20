О том, что это за тенденции, говорили эксперты на круглом столе «Европейский концерт» в контексте газового кризиса», который состоялся в «Главреде» 15 января.

Добрый день, уважаемые гости, эксперты, мы рады вас приветствовать в Главреде и новый политический, медийный год начинаем с одной их более актуальной тем, волнующая не только Украину, но и все мировое сообщество - газовой.Мы решили уйти от концентрации внимания на газовом аспекте, потому что очевидно, что данная ситуация затронула более широкий пласт проблем, чем только газовые взаимоотношения Украины, России и ЕС.Как известно в истории дипломатии концертом называли устойчивую международную систему, которая сформировалась после Венского конгресса в 1815 года, когда несколько великих, европейских стран, Великобритания, Пруссия, Россия, Австро-Венгрия, определяли положение дел, и маленькие европейские государства играли незначительную роль или вообще не играли никакой роли. Сейчас тоже сложился определенный концерт, который задает тональность взаимоотношений Европы с Украиной и Россией. Поэтому мы так и назвали тему – «Европейский концерт» в контексте газового кризиса.Мы хотели бы рассмотреть несколько вопросов. Прежде всего, позицию Старой Европы, отношение Германии к украинскому вопросу, поскольку многие украинские и неукраинские аналитики указывают на то, что в сложившихся условиях может возникнуть опасная ситуация для Украины - если возникнет сговор Берлина и Москвы. В этом случае эти две страны будут принимать решения по поводу будущего Украины.Второй вопрос - как развивается американская игра в Европе и как она затрагивает украинские интересы, поскольку США также участвуют в этом конфликте и пытается повлиять как на своих союзников среди стран новой Европы, так и на Россию и на старую Европу.Наконец, стоит также затронуть аспект взаимоотношений со странами Новой Европы, как у них изменится отношение к Киеву. Для нас это очень важно, поскольку наши ближайшие соседи пострадали от газового конфликта и в связи с этим может возникнуть угроза пересмотра отношений с теми или иными странами, что чревато изоляцией нашей страны.Сегодня у нас в гостях: Анатолий Зленко (экс-министр иностранных дел Украины), Сергей Толстов (директор Института политического анализа), Андрей Ермолаев (директор Центра социальных исследований «София»), Дмитрий Выдрин (директор Института европейской интеграции и развития), Геннадий Удовенко (экс-министр иностранных дел Украины). Давайте начнем с вас, господин Толстов.Хотелось бы уточнить несколько постановочных моментов.Первое, кризис приобрел общеевропейский характер. Насколько он окажет влияние на общемировые процессы? Наверное, окажет, потому что он усугубляет экономический кризис в тех странах, которые страдают от потери поставок газа. В первую очередь, речь идет о странах центральной и юго-восточной Европы, которые действительно лояльны в отношении США, более лояльны, чем страны западноевропейские и страны северно-восточной Европы, которые от этого кризиса не страдают.Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что урегулирование кризиса для Европы и для Украины пока в общеполитической полемике рассматриваются в качестве отдельных сюжетов. Это исключительно опасно и негативно именно для наших интересов, потому что, учитывая определенные договоренности, определенные каналы взаимодействия между крупными странами Европы и России, нельзя исключать ситуацию, что этот кризис может быть урегулирован для стран Европы и в тоже время окажется, не урегулирован для Украины. На это мы должны обращать внимание в первую очередь, поскольку это напрямую затрагивает именно наши интересы.Третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что украинская позиция на сегодняшний день окончательно не сформулирована. Этот процесс усугубляется еще и внутренними расколами и разногласиями, а также непрозрачностью газовых переговоров. Потому как многие эксперты, в том числе и европейские, говорят, что есть много неизвестного по поводу причин первоначального провала украинско-российских переговоров и там могут быть детали сомнительного свойства. Остается еще неясным этот вопрос, поскольку обе стороны предполагали возможность провала этих переговоров и готовились к кризису. Вполне возможно, что подготовка к кризису была и с российской стороны, и с украинской стороны, то есть, обе стороны на этапе переговоров предполагали возможность возникновения кризиса.Что касается украинской позиции, то я бы выделил три момента, которые характеризуют поведение и отмечены в декларациях основных игроков с украинской стороны.Президент, главный тезис заключается в том, что Украина готова начать транзит газа для Европы до подписания контрактов на транзит газа с Украины. Об этом было заявлено на пресс-конференции господина Ющенко в Кракове.Тимошенко, соглашения между Украиной и Россией должны обсуждаться без участие ЕС.Третий актор, Минтопэнерго предлагает ЕС заключить соглашение о транзите на условиях выделения технологического газа. Но, самая уязвимая фигура во всех этих переговорах - это глава Нафтогаза Олег Дубина, который заявляет о том, что Украина не имеет отношений с ЕС и позиции Нафтогаза в этом отношении нет, поскольку он ждет сигнала от тех лиц и структур, которые принимают решения. При этом они дрейфуют, находятся между президентом и премьером, что ослабляет позицию Украины на переговорах. Это то, что касается украинской позиции, чтобы мы понимали, насколько она сложна. Можно констатировать тот факт, что она не была сформулирована и до начала кризиса, и в ходе кризиса. И от того, какой будет эта позиция и насколько она будет обеспечена внутренними политическими и экономическими решениями внешней дипломатии, зависит качество украинской стороны в переговорах регулировании этого кризиса.Еще один момент, который мне хотелось бы отметить. В контексте Америки необходимо учитывать, что в отличии от геополитики 19-го века, когда монарх являлся человеком принимавшим окончательное решение таким образом позиция государства отождествлялась с позиции лица принимающего решение или группы лиц обслуживающие должностное лицо. На сегодняшний день в отношении Америки говорить о такой позиции нельзя. Поскольку с одной стороны есть уходящая администрация, которая осталось работать считанные дни, потому что основные назначения президент Обама уже сделал.Последнее на что я хотел бы обратить внимание, это отсутствие позиции на сегодняшний день у ЕС, который не сформулировал единую энергетическую позицию. Есть определенные политические сигналы, которые исходят из европейского парламента, в частности от Европейской народной партии, которая склоняется к тому, что нужно оказывать давление на политическое руководство ЕС и стран Евросоюза, для того чтобы они занимали консолидированную позицию.Все это создает весьма специфическую стартовую позицию для развития этого кризиса, которую мы сегодня постараемся обсудить на круглом столе с коллегами.Геннадій Йосипович, ваша черга.Якщо мова йде про «євпропейский концерт» то тут є режисер, диригент і замовник в одній особі - Росія, другий активний учасник – ЄС і десь на задвірках цієї кризи Україна. Росія вибрала дуже своєчасний момент для нанесення газового удару, який є логічним продовженням грузинського конфлікту. Грузію навчили не рипатись в НАТО и ЄС, а тепер добрались до України. Тільки Київ почав проводити більш менш самостійну політику як накрили мокрим рядном, а нам потрібно відмиватися. Такого безпардонного ставлення до України в мої роки, коли я був міністром закордонних справ, я просто не уявляю. Для мене Єльцин це герой, який в значній мірі сприяв незалежності України.Взагалі, коли кажуть, що над українською державністю нависла загроза, то це не прості слова. Це те, що нас може чекати, враховуючи бедлам у державі. Це все було у 1918-1920 році. У 1918 році українська делегація поїхала в Брест на переговори с німцями. Україна просила визнати УНР, а їй відмовили. Україна звернулась до Франції, вона зробила те ж саме. Київ просив не виводити зразу свої війська з України наприкінці 1918 року та ж ситуація. Росія підписала з нами договір в Бресті, а через 3 дні його анулювала. З тих часів Україні постійно відмовляють починаючи від Ліги націй і закінчуючи НАТО. Ніхто практично не стає на захист України.Я не хочу звинувачувати тільки Росію, дай Бог вирішимо і цю кризу, не в перший раз вже. Але і Україна винна в такій ситуації. В 1992 руку Міністр закордонних справ України дав мені доручення, а я тоді був послом Польщі, дати пропозиції відносно альтернативних джерел нафти і газу. Ми вивчили польській досвід і відправили пропозиції в Київ, а звідти не відповідають. Я подзвонив у Держкомнафти, а мені відповідають, - а чого ви лізете в ці справи? І от тоді я зрозумів що за нафтою і газом стоять мафіозні структури, які заробляють на повітрі гроші.Спасибо. Хотел бы, чтобы эту ситуацию прокомментировал Дмитрий Выдрин. На ваш взгляд, насколько серьезным выглядит угроза континентального союза – сговора РФ и Германии, которого всегда боялись в США, и который, также всегда был кошмаром для стран центральной Европы.Хочу сказать сразу, что я не дипломат, и поэтому буду говорить коротко и по делу.Первое, это то, что я хотел бы вынести за скобки такой геополитической фактор, как США. Мне приходилось бывать несколько раз в США в период инаугурации, и я думаю, что правильно почувствовал атмосферу в Америке в этот период - за два месяца до инаугурации и после инаугурации два месяца.США живут в пределах кольцевой дороги Вашингтона и 99 % проблем, которые обсуждаются, это проблемы связанны с вакансиями, распределениями должностей и выработкой новой концепции. Поэтому мне сложно представить, что в США есть группа людей, политиков, экспертов, которые целенаправленно занимаются газовой стратегией, которые находятся за 10 000 км от США. Это будет, но немного позже, когда будет сформирована новая администрация, распределены зоны ответственности, и будет конкретный человек, который отвечает за это направление.Поэтому я хотел бы сосредоточиться, прежде всего, на европейском направлении, поскольку мне кажется, что я больше знаю ситуацию в этом сегменте. Мне пришлось в последние две недели много раз встречаться и обмениваться мыслями с коллегами в Европе, прежде всего Германии и Новая Европа, или центральная Европа, это Венгрия, Болгария и т.д. поэтому выскажу их точку зрения или мои проекции на их точку зрения.Когда мы в детстве играли в бинокль, то с одной стороны он приближает расстояние, а с другой отдаляет, так вот наша газовая труба мне сегодня метафорически напоминает бинокль. Мы смотрим через трубу в Европу и она превращается в некий далекий исчезающий в тумане континент. Это ощутили те, кто в последние две недели открывал визы в ЕС. Сколько сухости, явного хамства, сколько отказов на открытие виз, это ощутили и те люди, которые имеют свой бизнес с Европой. Уходят последние фирмы, которые имели какой-то интерес к Украине, сворачивают чемоданы и массово или по отдельности уходят из нашей страны. Я не буду говорить об этих аспектах, я все-таки политолог, и скажу, на мой взгляд, главные политологические последствия. Так вот Европа для нас становиться маленькой, а мы через бинокль становимся большими, но не в плане анализа наших возможностей и достоинств, а в плане наших изъянов, недостатков, и, прежде всего, недостатков связанных существующим политическим строем и политической системой.Главные выводы, которые делаются сегодня многими экспертами в Европе, заключается в следующем, первое то, что украинский нынешний политический режим неспособен управлять такими сложными объектами как газотранспортная система Украины. Если он не способен справляться с такими объектами, то есть опасность что он не справиться и с другими объектами аналогичными по сложности.Я уже не говорю о самом сложном объекте, которое называется украинское общество или страна Украина.Поэтому первый вывод, который делают эксперты, это то, что политический режим Украины доживает последние дни. Он не может управлять сложной системой, где главы этого режима в лице президента и премьера, не доверяют друг другу, ненавидят друг друга, считают друг друга преступниками и об этом прямо говорят на телекамеры главных международных агентств. Такой режим не в состоянии управлять такими объектами и если он и дальше будет руководить ими, то это закончиться трагедией не только для нашей страны, но и для Европы. Поэтому все иллюзии исчезли и в Европе. Все ждут когда этот режим уйдет и как он уйдет - через досрочные парламентские выборы, через импичмент президенту, через обострение внутренней борьбы, через обострение внутриклановой борьбы, через новые разоблачительные скандалы. В общем, ясно одно - он уходит, только непонятен механизм ухода этого режима.Второй вопрос еще более широкий, который задается. Способна ли украинская система управлять такими сложными объектами как газотранспортная система Украины. Ответ, к великому сожалению неутешительный. Здесь непонятно, кто управляет газовой системой - Президент, премьер, Нафтегаз Украины или конкретно Дубина, конкретно глава секретариата управляет. Нет никакого ответа на вопрос, кто является ответственным за ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине.Если политическая система не способна дать ответы на эти вопросы, то, очевидно, что политическая система неадекватна тем вызовам, тем задачам, которые сегодня стоят перед Украиной и которые встали перед Европой. Сейчас наши вызовы превратились в общеевропейские вызовы. Поэтому второе ожидание в Европе, это что не просто сменится режим, а то, что будет изменена политическая система в Украине. Я пока как политолог не могу сказать, какая это будет система – то ли парламентская республика, то ли президентская республика, но то, что в ближайшие годы будет полностью изменена политическая система Украины это уже очевидно для Европы и становится очевидным для нас.Третье мое наблюдение, несколько метафорического характера, устав от обилия различной информации, пытаюсь избежать соблазна, которого не избежали многие мои коллеги, я не хочу вычислять диаметр трубы и т.д., это не моя функция. Поэтому, избегая этих соблазнов, я долгое время не включал телевизор, но вчера включил канал Рада и час наблюдал дебаты в парламенте. Там в течение часа госпожа Ляпина, которую я хорошо знаю, и господин Яворивский, с которым я был в одной фракции, вели дискуссии о сборе и утилизации пустой тары в Украине. Мне кажется это сильный симптом, действующий режим уже готовится к будущему, а в будущем кроме сбора и утилизации тары у этого режима других перспектив нет. Спасибо.У меня такой вопрос к вам, можно ли говорить, отталкиваясь оттого, что вы сказали, что в Европе Украина начинает восприниматься как больной человек Европы. Есть ли понимание поставки на повестку дня окончательного разрешения украинского вопроса, или нет?К счастью в Европе Украиной занимаются профессионалы, и никогда не смешивают режим в Европе и саму Украину. Поэтому есть ощущения большого потенциала у образованного, воспитанного, политкорректного украинского народа, и есть полное разочарование в политическом режиме, на который еще два года назад делались колоссальные ставки. Поэтому это разные вещи, больной режим и больная страна.Андрей Васильевич, в словах, которые говорил Выдрин, есть ключевой посыл – Америка озабоченна внутренними проблемами настолько, что самоустранилась от европейских дел. В этой ситуации Украина, опирающаяся во внешней политике на европейском направлении на поддержку США потеряла ряд важных козырей. Как мы можем вписаться в новую архитектонику складывающуюся по линии континентальной Европы и России?Сейчас один из ключевых лозунгов для наших политиков – успеть понять. То, как разворачиваются события вокруг газа мне во многом напоминают события, разворачивающиеся недавно в связи с рецессией экономики. Все происходит вдруг, все с истерикой, все по мелочи. Поэтому, я соглашусь с коллегами, сам ничего не понимаю в диаметрах, давлении газа и прочих нюансах, которые сейчас все кинулись бурно обсуждать. Важно осмыслить масштаб этой газовой войны. Является ли она украино-российской или российско-европейской, или, может быть, речь вообще идет о чем-то другом. В качестве первого приема сделаем такой вопрос – атакует ли Россия?В ее отношениях с Украиной это актуальная постановка вопроса, потому что она действительно нападает на Украину. Здесь налицо конфликт двух национальных стратегий. Украина декларировала курс транзитного эгоизма. Вспомните о желании создать картель транзитных государств, желание поиграть с богатыми покупателями в Европе и продавцами в Евразии.Россия ничуть не лучше – хочет стать энергетическим монополистом в Евразии, иметь контракты со всеми среднеазиатами, создать газовый ОПЕК, превратить рубль в региональную резервную валюту. Все это было и создало условия для того, чтобы эти стратегии столкнулись. Однако, на самом деле эти процессы полностью входят в противоречие с тем, что происходит в контексте глобального кризиса, который является новой волной глобализации. Она наоборот раскрывает рынки. Мы в этой ситуации газовой войны видим, что наряду с национальными правительствами рядополагающими, если не более значимыми являются корпоративные субъекты.Представьте себе ситуацию – лидеры двух государств – России и Украины открыто и публично говорят, что не признают посредника РосУкрЭнерго и не хотят с ним работать. При этом премьер-министр говорит, что «РУЭ развалила переговоры Украины и России». Это что же за корпорация такая, что может влиять на стратегии национальных правительств. Либо кто-то блефует, либо это реальность.Возвращаясь к масштабу. Есть первый уровень, который будут обсуждать эксперты по энергетике, по экономике и т.д. Второй уровень – конфликт стратегий, где украинский транзитный эгоизм и российский газовый монополизм столкнулись со стратегией Европы, которая осуществляет большой поход на Восток. Что это значит? На практике это означает шаг за шагом раскрытие корпоративных рынков, в том числе и газового, как самого сложного и копоратизированного. Здесь же и прорыв в Среднюю Азию, а также вытеснение интересов американских транснациональных компаний с востока - Иран и Ирак. Поэтому такие сложные взаимоотношения между Старой Европой, Америкой и Россией. Поэтому, не Америку, а Европу Путин приглашал для переговоров в северные города для обсуждения перспективных инвестиционных проектов.Что касается России, то для нее раскрытие ресурсного рынка - явное поражение. Поэтому, Россия, атакуя Украину, на самом деле защищается от невыгодной и неудобной для нее глобализации по-европейски. Вот только защита, судя по всему, будет неэффективной и она проиграет.Третий уровень, наиболее интересен с точки зрения происходящего. Уходит в прошлое век нефти. Господин Удовенко спрашивал, кто же стоит за газовыми махинациями. А кто стоял за нефтяными в начале 20 века? Вспомните природу капиталов Рокфеллеров, банковских домов Европы. Там везде нефтяные деньги. ФРС учреждали банки выращенные на корпоративно-монополизированном ресурсе – нефти. Капитал всегда строится на ресурсе, который определяет его энергетику. Эпоха нефти кульминировала в 1973 году, когда после тайных переговоров Киссинджера и арабских режимов был развален Бретонн-Вуд и мы получили нефтедоллар. К концу 70-хтехнологическая революция резко увеличила значение газа. Долгое время сохранялся определенный паритет, да и сейчас еще говорят, что цена нефти определяет цену газа. Что происходит сейчас? Идет глобализированное формирование рынка такого сложного продукта как газ, который начинает играть новую роль. Это понимает и Европа, и Россия и, несмотря на конфликт национальных стратегий, на этом уровне интересы Европы и России совпадают. Если Старая Европа, будучи выброшенной из глобального контроля за нефтью, получает шанс играть с ресурсом XXI века – газом. А играть можно только с Россией, а для этого нужно утвердить формулу дорого газ на фоне дешевой нефти. Вот что происходит.Современную Украину можно сравнить с доской для игры дарц, в которую метают стрелы. Доска, если бы она мыслила, считала бы что она пуп земли, но для участников игры это совсем неинтересно им важно попасть в доску. Поэтому, я не хочу комментировать действия наших властей, мне они просто неинтересны, я их просто перестал понимать.Подводя черту. Каковы перспективы, что будет дальше? Смотрите не на то, что говорят, а что является материальным фактором. Юрий совершенно прав, когда говорил о новой роли Германии. Кроме деклараций, заявлений, Германия один из участников Северного потока, она уже сейчас рассматривает принцип формирования качественно новой системы ГТС, которая бы выступила в роли резервуара Европы. Если такое решение будет принято и проинвестированно это радикально изменит роль в этой всей диспозиции. Как бы Россия не сопротивлялась, газовая война дает Европе серьезный аргумент, что все маршруты транспортировки должны быть на уровне транснационального контроля. Причем немежправительственного, а скорее корпоративного. Это значит, что не только украинская ГТС, но и все потоки от НАБУККО до Северного должны управляться ведущими компаниями – потребителями и производителями. Произойдет это в 2009 году или намного позже вопрос дипломатии, информационных войн и т.д.Третий момент – прорыв России. Почему я говорил, что Россия защищается? Потому что, кроме проблем связанных с Газпромом, экономическим кризисом Россия реально оказывается перед серьезными угрозами, прежде всего баланса газа. Она не справляется с ролью генерального экспортера, об этом говорили аналитики Газпрома еще полтора года назад. Это перспектива двух-трех лет. Законтрактовали и напланировали столько, что учитывая внутреннюю газификацию РФ, реально ни административно, ни по капиталу без доступа к другим ресурсам Россия не сможет обеспечить выполнение контрактов. Поэтому, ей нужен доступ к газовым ресурсам Ирана и Средней Азии, но на их освоение у нее тоже не хватит ресурсов, а значит нужно приглашение партеров, а таковым может быть только Европа. Поэтому, здесь больше возникает моментов для прорыва Европы на Восток.Четвертый момент – трансрегионализация энергетического пространства. Действительно, газ очень сложно было использовать как элемент глобального рынка, из-за его привязки к местным рынкам в плане транспортировки, оплаты и т.д. С появлением космоэкономических компаний ситуация стала меняться. В качестве примера посмотрим на Mittal Steel которая имеет предприятия во многих странах мира, в том числе, и в Украине. У нее есть интерес влиять и регулировать локальные рынки на глобальном уровне с точки зрения своих интересов. Таким образом, газ не нужно транспортировать, но можно контролировать и появляется предпосылка для глобализации этого рынка. Это еще один факт, проявленный ситуацией газовой войны.Несомненно, что в 2009 году цены на газ будут падать и это связанно не с коньюктурой переговоров, а с реакцией продавцов и покупателей на глобальную рецессию. Но, я не сомневаюсь в том, что газ будет выглядеть как более дорогой и стратегически более важный продукт.Какие риски связаны с этой игрой? Первый риск самый очевидный - это попытка приостановить глобализацию в Евразии с помощью войн, которые всегда выступали инструментом сдемфирования экономических кризисов, но, кроме этого, еще и инструментом влияния на процессы транснационализации и формирования новых экономических связей. Я имею в виду ситуацию на Ближнем Востоке, радикализацию ситуации в Центральной Азии. Такая угроза есть.Чем сопровождался нынешний конфликт со стороны США? В декабре Соединенные Штаты сделали рывок в Новую Европы, подписав два меморандума с Украиной и Грузией в которых они фактически выступают гарантами их безопасности и предлагают проводить совместную энергетическую политику. С точки зрения обеспечения работоспособности нашей ГТС такая ситуация выглядит очень пикантно. Не страны, которые знают наш технологический уклад, не страны, которые связаны с украинской трубой, причем здесь США, которые намерены модернизировать нашу ГТС. Это какое то ноу-хау наших политиков, но им за это отвечать потом.Второй момент, именно США начали упрекать Европу, что она молчит и не воюет с Россией. Появление подобной критики со стороны ведущих консервативных издательств США не случайность. В Вашингтоне действительно озабочены тем, как подтолкнуть к новой политической войне РФ и Европу. Не получается войны. Конфликт есть, рост недоверия тоже, но это связано с конкуренцией стратегий. Если Россия провалит стратегию энергетического монополизма это, отнюдь, не означает войну с Европой. Просто придется менять политический режим, либо корректировать стратегию.Еще один риск – катастрофическое развитие ситуации в ряде постсоветских государств, в частности в Украине и России. Что такое катастрофическое развитие? Прежде всего, это потеря управляемости процессами. Это может быть проблема дефолта, и развал инфраструктуры, социальные бунты и прочее. Украину касаются все три аспекта, а в России ситуация не лучше. По оценкам российских экономистов корпоративный долг России составляет 700-800 млрд. долларов, поэтому опасным будет июнь 2009 года. Нужно спасать не только Газпром, но и пути смягчения этих угроз. Я уж не говорю о возможных социальных последствиях. Все это реальные угрозы, которые можно, к тому же, стимулировать извне. Мы знаем это на примере, когда не украинские политики, а западные эксперты начали пугать нас войной Украины с Россией. Не в Киеве это родилось, он только подхватил.Вот эти вот угрозы будут влиять существенно на процесс трансрегионализации Евразии. Запад не исчезает, он становится сложнее, более многополюсным, разнообразным, теряются позиции старые элиты и это тоже находит свое отражение на этих процессах. К сожалению, Украина допустила, что именно она станет досточкой для дарц.Если мы рассматриваем себя как самостоятельного игрока, то почему, несмотря на сложность украинской ГТС, не изменена ее логистика? Ведь каждая команда приходившая в НАК Нефтегаз знала, что ГТС работает как часть старой советской системы. В связи с чем, возникло множество сложностей сейчас при запуске реверсного режима. Либо не понимали всех сложностей, либо не планировали просто.Второй аргумент, когда правительство закачивало летом газ в хранилища, оно знала о низкой платежеспособности НАКа. Они не могли не понимать об этой ситуации, и, значит, готовились, но почему тогда с такой настойчивостью продвигалась идея прямого контракта между НАК и Газпромом. На что рассчитывали? Для меня индикатор определенный, на который обращали внимание и коллеги. Путин ярый сторонник прямого контракта ГТС не принадлежит Нефтегазу, она находится под его управлением и нет, никаких проблем будет она госсобственностью или нет. Вопрос заключается в том, отдадут ли собственность или в управление ГТС и вот здесь Россия будет еще играть.В том, что вы говорили ключевым является следующее – независимо от того, в какой форме будут реализованы энергетические проекты ЕС-РФ рано или поздно будут ставиться вопросы о создании в той или иной форме общего экономического пространства, в далекой перспективе, какой то общей политической надстройке.Я думаю, что в далекой перспективе (10-15 лет) можно говорить о появлении новом «меридиане» ШОС-ЕС, где появляется несколько финансово-экономических центров, которые можно назвать – Лондон, Берлин, Москва, Тегеран, Пекин, возможно, Владивосток, учитывая его новое позиционирование. Там будут концентироваться банки, биржи, центры по разработке новых трансрегиональных проектов. Не нужно политической надстройки, новый мир будет играть по более сложным правилам.В этой ситуации игра американцев вполне логична – она направлена на разрыв евразийской кооперации, потому что в пределе она приведет к появлению более мощного субъекта.США обречены на проект Большой Америки. Обама действительно изменяет США и его миссия – завершение имперского проекта США. Это касается и экономической власти – доллара и роли ФРС, это касается и геополитических инстинктов США, которые всегда претендовали на роль стандартизатора в мировой политике. Как это будет происходить, пока не ясно. Американские эксперты расколоты на несколько групп. Некоторые считают, что в сентябре неизбежен коллапс доллара, а некоторые, наоборот, уверены, что Обама сможет восстановить диалог США-ЕС-Россия в плане преодоления угрозы новых войн и будет мягкая реформация, рассчитанная до 2016 года.Давайте послушаем Анатолия Максимовича, он даст анализ с позиции дипломата, исходя из своего огромного опыта. Как на нас повлияет изменение балансов сил в Европе.Я хотів би продовжити тему, яка щойно була затронута, за США. Я погоджуюсь з моїми колегами, відносно того, що офіційний Вашингтон ніяк не реагує і йому зараз не до того що реагувати на цю економічну кризу. Але що стосується засобів масової інформації, я знаходжуся в постійному контакті з Нью-Йорком та Вашингтоном, і вони підтверджуюсь що з телеекранів та газет не зникають теми присвяченні україно-російському та європейському газовому конфлікту. Тому думка пересічного громадянина США відповідно формується. Там далеко від об’єктивізму, а більше формується політична позиція цих громадян. Якщо говорити зараз про всі газові ринки, або про ринки енергоносіїв, я хотів би, шановні колеги, нагадати вам, в такому історичному ракурсі, що сьогодні у світі склалося 4 основних енергоринка.Перш за все - це північноамериканський, другий - це європейський ринок, третій - це ринок близького сходу, і четвертий - це ринок азіатсько-тихоокеанський. Якщо аналізувати кожний ринок сам по собі, можна побачити які тенденції відбуваються на кожному з цих ринків, як формуються ціноутворення на енергоресурси, які існуюсь договірні зобов’язання і таке інше.Що стосується європейського ринку. Я хотів би вам нагадати, що у 2000-му році, колишній голова ЕС Роман Проді, зініціював з Російською Федерацією відповідне співробітництво, яке заключало в тому, що ЕС відкриває свої ринки для російських енергоносіїв, а взамін ЕС насичує російський ринок новими технологіями та інвестиціями. Після цього починають формуватися різні схеми та підходи щодо вирішення цієї проблеми. Нагадаю, що у 1999 році, за один барель нафти у світі платили 17.98 $, у 2000 році уже платили 27.98 $, середня ціна то падала до 24 $ то піднімалася до 29 $. Різке зростання цін на енергоносії, зокрема на нафту, починається з 2004 року. Ще хочу сказати про експортні ціни на газ. Вони також скакали з 64 $ у 1999 році, до 359 $ у першому кварталі 2008 року. Зараз важко сказати яка в загалом ціна існує для Польщі, яка для Німеччини, Франції, Італії і так далі. Вона сягала десь до 500 $. В цьому контексті, якщо говорити про постачання, то експортна виручка Газпрому сягнула з 6.8 мільярда доларів до 38 мільярдів доларів на кінець 2007 року. Я не знаю за 2008 рів, думаю що вони ще більше зросли. Ось така історична довідка.Друге питання на якому я хотів би акцентувати увагу. Як ви всі розумієте, ні ви ні я не можемо скласти знаменник того що зараз відбувається на енергетичному газовому ринку. Перше що я хотів би відзначити, що мені дуже прикро, що сьогодні стратегічне партнерство з Російською Федерацією розвивається під тиском комплексу енергетичних проблем. Важко розібратися пересічному громадянину і нам з вами, що насправді відбувається між Україною та Росією у цій галузі. Чи Україна не сплачує, а Росія не поставляє газ, чи Росія вдається до політичного та економічного тиску, чи Україна провокує Росію до такої поведінки, чи все у нас навпаки. Важно зробити той знаменник та зрозуміти хто ж винний, а хто білий та пухнастий. І от коли я аналізую цю проблему, яка на сьогоднішній день виникла між Україною та Росією, я для себе зробив такий висновок. Тут проглядаються перш за все не доопрацювання в політичній сфері, в правовій сфері, в дипломатичній, і як наслідки в економічній. Я маю на увазі, щодо політичної сфери, всім зрозуміло що для Російської Федерації є важливим вітчизняний продукт, це газ, і апріорі, хочемо ми того чи ні, він знаходиться під політичним впливом. Тобто, йде процес політизації енергетичного бізнесу. Маючи такі важелі впливу як енергоресурси, це дуже важлива складова зовнішньої політики і зовнішньої економічної діяльності Російської Федерації. Російські дипломати намагаються в якійсь мірі це заперечувати, але від цього нікуди не дінешся.Хочу сказати про правовий аспект. Ми говоримо про стратегічне партнерство, на якому ми з вами давно поставили хрест, тому що воно не спрацьовує, не зважаючи навіть на те, що нещодавно продовжили строки дії договору про дружбу співробітництво та партнерство на 10 років, і воно не спрацьовує. Мене дивує інше, що ми ініціювали створення міжвідомчої стратегічної групи між Російською Федерацією та Україною, ми ввели таку спеціальну посаду, як представник двосторонніх відносин, але все пішло навпаки. Тому говорили про стратегічне партнерство сьогодні не доводиться, не знаю хто буде виводити це все на дійсно стратегічне партнерство наші двосторонні відносини, але це факт. Правовий договір є, інші договори також є, але скажіть хто з вас бачив договори, які щорічно підписувались між Росією та Україною? Ніхто їх не бачив. І сьогодні мене багато журналістів запитують прокоментувати, то я сам себе відсилаю до договірної бази, якої я не знаю. Тому я так і кажу, що якби я прочитав ці документи, якби я ознайомився з положеннями цих документів, д я б побачив мету, тарифи і так далі, то я б звичайно був компетентний і зміг би коментувати. Тобто, правова основа на сьогоднішній день залишається непрозорою і саме вона створює конфліктну ситуацію по цій проблемі.Третє питання, дипломатичний аспект. Я пам’ятаю, коли у Геннадія Йосиповича і у мене була така дуже активна фраза - енергетична дипломатія. Цій проблемі ми приділяли належну увагу. Я не можу сказати що сьогодні МЗС стоїть осторонь цієї проблеми, але згадайте 2006 рік, згадайте 2005 рік, коли ми вели з Росією переговори по газовій проблемі і не один з дипломатів не залучався до делегації і не брав участь у переговорах. Я дуже радий що сьогодні залучається один із дипломатів - це заступник міністра закордонних справ Елісеев, який на постійній основі знаходиться в делегації України, бере учать в переговорному процесі. Тобто енергетична дипломатія на сьогоднішній день не склалася, вона відсутня. Питання піднялося дещо вищу, на рівень глав держав та прем’єр-міністрів, але там теж повинна бути відповідна дипломатична складова, яка повинна була б забезпечити ці переговори.Хочу ще сказати про таке. Що ж переслідує Росія, коли аналізує цю проблему? Само собою зрозуміло, що хочеться поставити Україну на місце. Але це, можливо для Росії і другорядне питання, хоча важливе. Не проглядається за цим відволікання громадської думки, або політичної думки європейських країн, загалом європейської громадськості від деяких стратегічних планів, які сьогодні стоять на порядку денному і Росія їх намагається реалізувати. Я маю на увазі два так звані потоки - Північний і Південний. Очевидно, хоча це дуже коштовні проекти, але разом з тим у цій ситуації, яка складається у наших відносинах як із транзитною державою, очевидно це питання повернеться на круги своя. Я думаю, що європейські партнери, в тому числі і балтійські держави, які виступають проти «Північного потоку», очевидно зможуть більш прихильно ставитися до цих проектів, або програм Росії, і відповідно підтримають. Я в цьому глибоко переконаний.Друге, я думаю, що Росія хоче показати свої можливості і свій можливий вплив за рахунок наявності енергоресурсів, показати свої глобальні можливості та впливати на розклад тих глобальних сил, які сьогодні відбуваються у світі.Ми сьогодні переживаємо кризу, взагалі світ сьогодні знаходиться в кризовому стані. Глобальна фінансова економічна криза, це раз, криза по газу між Україною та Росією, це два, криза між Росією та ЕС, це три, криза на Близькому Сході, це чотири, криза яка майже закінчилась у Греції, криза, яка була в Таїланді, куди не глянь скрізь кризові ситуації. Сьогодні ослабла проблема створення світового міжнародного порядку, і це якраз та підоснова, яка підводить нас до того, щоб починати дискусію щодо створення цього порядку.Для Росії питання створення конфлікту, це питання не нове. Я нагадаю деякі факти. У 2002 році Росія припинила поставку нафти в Латвію, в 2003 році латвійський уряд апелює до європейської комісії, на що вона в’яло реагує і питання це не вирішується. 2006 році Росія припиняє поставки до Литви, знову питання не вирішується. 2007 рік, президент Білорусії, Лукашенко казав що нас від Росії відділяють газові проблеми, і наші відносини знаходяться під газовим тиском, чи щось таке подібне. І Україні також у 2007 був закритий вентиль. Тобто, для Росії це не нове. Єдине що відрізняє ті конфлікти і нинішній конфлікт це те що зараз вони вийшли на третю сторону і дуже глибоко проникли в європейські країни.Що нам бажано було б робити, на мій скромний погляд. Перше, правовий аспект, це надійне, виконання зобов’язань по контрактах, ми повинні їх знати, громадськість повинна вимагати бачити ці документи і відповідно реагувати. Друге, думаю, що нам потрібно сформулювати правила гри на енергетичному ринку, та дотримуватися гри за цими правилами. Далі, підходити до вирішення енергетичних проблем з холодною головою, уникаючи емоцій, зайвої та агресивної риторики, не практикувати міфічні загрози. Вирішувати проблему диверсифікації постачання енергоносіїв. Вирішувати проблему альтернативних джерел вироблення енергоносіїв. Нам потрібно думати як збільшити видобуток газу на шельфі Азовського та Чорного морів, за рахунок залучення іноземних і в тому числі приватних українських інвесторів. Укладання довгострокових договорів на поставку газу. Думати і працювати над тим, щоб підписати міжурядову угоду, можливо в шестисторонньому або в п’ятисторонньому порядку, маю на увазі Росію, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Україна. Якби нам вдалося підписати таку угоду, то тоді вдавалось би уникати таких не передбачуваних ситуацій, які щорічно виникають між Російською та нашою стороною. Але найголовніше це встановлення нормальних, рівноправних, прогнозованих відносин з Росією. Я вважаю, що якщо буде вирішено це питання, це завдання номер один, тоді ми можемо щось зробити.Я скажу несколько слов. Конечно, что касается России, то тут есть и объективные противоречие, объективные кризисные моменты, которые касаются в первую очередь газовой проблематики. И какой бы не была риторика и поведение украинской власти в отношении России, газовая проблематика будет служить отдельным кризисным фактором. Хотя с другой стороны, специальное провоцирование Россией с помощью политических деклараций только усугубляет конфликт.Вместе с тем, то о чем мы сегодня говорили, мне очень напомнило книгу Эллина Тоффлера «Третья волна», к которой он говорит об обществах индустриального и постиндустриального мира. Они думают по-разному, рассуждают по-разному, но у них совершенно не соприкасающиеся типы мышления. Тоффлер пишет, что политики второй волны поют гимны, сочиняют стихи, призывают к патриотизму. Политики третьей волны управляют активами, изменяют рынки, создают новые факторы и новые ценности. На сегодняшний день, особенно контрастное выступление господина Ермолаева и господина Зленко, привел меня к совершенно очевидному выводу, который лежит на поверхности. На сегодня контракт экономический стоит больше и выполняется последовательней, чем любой политический договор. По российско-украинскому договору 2007 года, который продлен на 10 лет, после российско-грузинской войны любая поставка украинского оружия в Грузию является нарушением этого договора. Верите ли вы, что любая поставка украинского оружия в Грузию будет иметь политическое значение, и будет служить фактором для того, чтобы этот договор был расторгнут? Нет, конечно, никогда, и ни под каким соусом, поскольку политический договор весит меньше, чем контракт. А вот нарушение контракта между Нефтегазом и Газпромом, или немецкой кампанией, которая заинтересована в том, чтобы Украина потеряла контроль над своим газопроводом, вот это нарушение будет оштрафовано. Этот контракт будет выполнен, и соответственно давление, которое будет оказано, в этом случае будет несоизмеримо больше, чем нарушение любого политического договора, который может либо выполняться, либо не выполняться.Таким образом, политические договоры на сегодняшний день девальвированы, девальвирована даже 5 статья вашингтонского договора НАТО о совместной обороне. Потому что когда НАТО ввело по требованию европейцев в действие эту статью, американцы решили ее не использовать до определенного времени, а потом нашли выход с помощью привлечения европейских союзников для проведения операций в Афганистане.Хотелось бы отметить несколько моментов, которые вероятно могут стать результатом этого конфликта. Вполне возможен разрыв тем на нефть и газ. Связка, которая есть на сегодняшний день обусловлена Энергетической хартией. Вероятно позиция энергетических кампаний Европы, а также сложность получения энергоресурсов из Азии приведет к тому, что эта связка может быть разорвана. Таким образом, энергетический эквивалент, который обусловливает понижения цену на газ, и понижения цены на нефть и уголь может перестать действовать. Что касается проекта «Северного потока», то думаю, что вряд ли польские или литовские демарши приведут к тому, что газопровод не будет построен. Он будет построен хотя бы потому, что в нем заинтересованы крупнейшие европейские фирмы и вложили в это деньги. Что касается проекта «Южный поток», то решение есть, и заинтересованность тоже есть, но этот проект более проблематичен.Наконец, перспектива проекта «Набукко», вырисовывается с все большей очевидностью, а это значит, что через Украину пойдет меньше газа, даже если не будет реализован «Южный поток», который является прямой альтернативой украинской газотранспортной системе. Иными словами потеря Украиной монопольного енерготранзитного статуса все больше становится реальностью.Касаясь ваших слов относительно перспектив «Набукко», я приведу в качестве примера заявление Дональда Туска премьера Польши, который сказал, что сегодня очевидно то, что энергетическая безопасность в Европе зависит от того, насколько мы сможем диверсифицировать источники энергии, а не пути их получения. Именно поэтому большое значение приобретает проект «Набукко», обсуждение которого будет 27 января в Будапеште. Параллельно было еще одно заявление Меркель, относительно привлекательности Алжира, как альтернативного поставщика энергии. То есть, все эти проекты сейчас актуализируются, и будут запускаться, поскольку Европа серьезно обеспокоена этой ситуацией. На этой минорной ноте, пожалуй, и закончим. Всем спасибо и до новых встреч.