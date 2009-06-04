Коалиционный бум: Медведчук - в Генпрокуроры, Ющенко – на референдум, Литвин – в кусты

Градус публичных дебатов о создании широкой коалиции на базе Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, дошедший до точки кипения в первой половине недели, постепенно начал снижаться.

Вплоть до заявлений отдельных представителей БЮТ и ПР о том, что в переговорах взят тайм-аут. Это заставило одних недоуменно пожать плечами (зачем тогда весь сыр-бор?), других – радостно вздохнуть. Вместе с тем, оказалось, что повода для сильных эмоций пока нет. Как стало известно «Главреду», работа по созданию коалиции не останавливалась ни на миг и активно продолжается во всех политических лагерях - участниках переговорного процесса.



В данный момент, например, одним из пунктов, активно обсуждаемых сторонами, являются кандидатуры на пост Генерального прокурора. По информации источников «Главреда», знакомых с перипетиями переговорного процесса, его участники остановились на двух претендентах - экс-генеральном прокуроре Святославе Пискуне и... одном из отцов обсуждаемого нынче проекта Конституции, экс-главе администрации Президента Кучмы Викторе Медведчуке, который также принимает участие в переговорах по созданию новой коалиции.



Все телодвижения по формированию нового парламентского большинства не могут оставить равнодушным лагерь Президента и заставляют принимать ответные меры. Согласно информации источников «Главреда» из коридоров власти, Виктор Ющенко уже махнул рукой на депутатов и намерен до конца недели отозвать свой проект конституционных изменений из парламента. Президент готов выступить с инициативой всенародного обсуждения его варианта новой Конституции. Очевидно, что речь идет о всеукраинском референдуме, которым гарант уже пригрозил двум крупнейшим политическим силам в случае их попыток подковерно изменить Конституцию.

Вместе с тем, существуют и объективные трудности в заключении политического брака ПР и БЮТ – нестройность рядов потенциальных коалициантов. По данным «Главреда», на нынешнем этапе количество готовых войти в коалицию от «регионалов» и бютовцев составляет аж 282 депутата.

Очевидно, что для того чтобы обеспечить количество участников объединения, придать ему стойкости и убрать черты политического сговора, БЮТ и ПР необходим третий. Однако за третьим-то как раз и заминка. По информации источников, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который сперва поддержал идею «сверхширокой» коалиции, в последнее время затаился. Уже несколько дней, как спикер прервал коалиционные переговоры с премьер-министром и лидером БЮТ Юлией Тимошенко, что заставило ее нарушить молчание и послать спикеру публичное приглашение. На открытии очередного заседания Кабинета Министров в среду, когда Юлия Тимошенко, как правило, оглашает свои политические заявления, премьер заявила о необходимости объединения всех политических сил вокруг «украинской идеи». Как утверждают посвященные, основным адресатом этого сообщения являлся именно спикер украинского парламента. Сейчас перед Литвином действительно стоит непростой выбор. В случае, если он таки решит присоединиться к коалиции, то станет своеобразным «Морозом», легитимировавшим мезальянс. В то же время, неучастие Литвина в коалиции ставит ее под угрозу, поскольку лишает колеблющихся депутатов оправдания противоестественного с идеологической точки зрения союза.

Чем закончится история с формированием суперширокой коалиции - пока до конца не известно. Ведь эта истории, по сути, только началась.