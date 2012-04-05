Представители Европарламента посетили Тимошенко в колонии

{1-} Депутат Европейского парламента Павел Коваль (Республика Польша) и его помощник Александр Громбчевский сегодня, 5 апреля, посетили Качановскую исправительную колонию, где встретились и лично пообщались с экс-премьером, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко . Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы (ГПтС) Украины.

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Перед встречей с экс-премьером представители Европаламента были проинформированы о деятельности Качановской исправительной колонии, им была предоставлена возможность ознакомиться с основными объектами на территории исправительного учреждения. Визитеры посетили участок для содержания женщин, осужденных к пожизненному заключению, производственные объекты, спортивный комплекс, медико-санитарную часть, а также жилые и коммунально-бытовые помещения.

Ранее Главред также сообщал, что 4 апреля представители международной неправительственной организации Freedom House посетили Юлию Тимошенко в Качановской исправительной колонии.

После встречи с экс-премьером представитель организации Деймон Уилсон заявил, что они обеспокоены состоянием здоровья Тимошенко.

Сообщается также, что делегация пробыла в Качановской колонии около двух часов,

По словам Дэймона Уилсона, Тимошенко обеспокоена тем, как ее будут лечить, а также будут ли честными осенние парламентские выборы.

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