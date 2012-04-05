Охранник жены Кеннеди об убийстве президента: она тянулась за куском черепа

5 апреля 2012, 12:08

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Бывший охранник супруги 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди впервые рассказал о страшных минутах, после убийства президента. 80-летний Клинт Хилл, работавший в охране первой леди, опубликовал свои мемуары «Миссис Кеннеди и я», в которых подробно описал события 22 ноября 1963 года.

Хилл находился в кортеже президента, когда супруги Кеннеди торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. Услышав выстрел и увидев, как президент схватился за горло - первая пуля попала президенту в шею, агент ринулся в президентский автомобиль. «Я должен был заслонить миссис Кеннеди от стрелка, - пишет Хилл. - Все остальное не имело значения», - сообщает The Daily Mail.

Продвигаясь к первой леди, агент следил за ее реакцией. Глаза женщины были полны ужаса: в ее мужа выстрелили второй раз - теперь уже в голову, при этом кровь и мозг президента брызнули прямо на лицо и одежду Хилла. Тело Кеннеди упало прямо ей на руки и вдавило в сидение, а Джекки лишь повторяла: «Джек, Джек, что они с тобой сделали?» Вдруг женщина оставила мужа и бросилась на капот машины, пытаясь дотянуться до чего-то. «Она тянулась за куском черепа президента», - пишет Хилл.

Хилл же, который мог получить третью пулю, предназначавшуюся Кеннеди, по собственным словам, думал: «Как я мог допустить, чтобы это с ней произошло?»

 «С божьей помощью и, учитывая погоду и где мы находились, я сделал все, что мог. Но до сих пор я чувствую свою вину», - сказал он.

При этом, как сообщают очевидцы, прыгнув на капот президентского автомобиля, Хилл оставался там всю дорогу до больницы.

Описывает бывший агент и часы, проведенные с миссис Кеннеди в Парклендском госпитале, куда доставили раненого.

По словам Хилла, там ему позвонил брат президента Роберт Кеннеди, который хотел узнать, насколько все серьезно. Преследуемый образами застреленного президента агент ответил: «Все настолько плохо, насколько это вообще может быть», - вспоминает Хилл.

Хилл продолжал работать в качестве охранника Джеки Кеннеди еще год после смерти ее супруга. При этом автор книги признается, что за время службы привязался к бывшей первой леди. Однако вопреки всем слухам агент утверждает, что не был влюблен в нее. «Я восхищался ею, - говорит он. - Постепенно мы сроднились, но я не думаю, что можно сказать, что я был в нее влюблен».

Через год Хилл уволился и поступил на службу к следующему президенту США Линдону Джонсону. Но после трагедии Кеннеди его захлестнули депрессия и алкоголизм, и в 1975 году он отошел от работы.

С Джеки Кеннеди Хилл поддерживал отношения в течение нескольких лет, но постепенно их общение сошло на нет. Когда же в 1994 году он узнал, что она борется с раком, агент не посмел позвонить ей. «Я знал, что один только звук моего голоса перенесет ее в тот день, который изменил все, - пишет Хилл. - А ее голос будет иметь такое же воздействие на меня».

фото: dailymail.co.uk, fugginsuggin.com, Kennedy Library/historyplace.com

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